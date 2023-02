Odhliadnuc od programu, ktorý zahŕňal rapové vystúpenie Ariany DeBose a suché vtipy herca Richarda E. Granta, sa mohli návštevníci podujatia British Academy Film Awards (BAFTA) tešiť aspoň z pestrého červeného koberca a diverzity outfitov.

Najviac pozornosti si vyslúžila herečka Florence Pugh (27) v oranžovej róbe a nezvyčajným účesom a tiež Anya Taylor-Joy (26) v akejsi "alobalovej" móde. Dlhé rukávy speváčky Ellie Goulding (36) veľa priazne nezožali, no extra hlboký výstrih ťahal pohľady ako magnet.

Okrem Florence, ktorá sa najnovšie objavila v snímkach ako Kocúr v čižmách a Neboj sa, zlatko, si britské médiá všímali aj krásnu Lily James (33). Predstaviteľka Pamely Anderson z mini série Pam & Tommy totiž prišla v odvážnych bielych šatách s veľkorysým dekoltom, ktoré pôsobili až rozprávkovým dojmom.

Pokiaľ ide o rozdané sošky, dominovala vojnová dráma Na západe nič nové, ktorá získala cenu pre najlepší film. Nemecká snímka sa stala veľkým víťazom večera, keď ju ocenili celkovo sedemkrát.

Prekvapenie priniesol 76. ročník odovzdávania cien BAFTA v kategóriách najlepšia herečka a herec, v ktorých uspeli Cate Blanchettová (Tár) a Austin Butler (Elvis). Za favoritov sa predtým považovali Michelle Yeohová (Všetko, všade, naraz) a Colin Farrell (Duchovia Inisherinu).

"It's been such an extraordinary year for women" Cate Blanchett wins the BAFTA for Leading Actress #EEBAFTAs pic.twitter.com/kJRG1SiPzI