Milionárska rodina Geissovcov zavítala na Slovensko prvý raz a hoci najmladšia ratolesť o našej krajine vôbec nevedela, množstvo fanúšikov ich milo prekvapilo. Zatiaľ čo Carmen (57) bola po prílete zavalená množstvom batožiny, jej dve unudené ratolesti Davina a Shania sa nevedeli dočkať skôr vytúženej masáže. Slávna rodinka si zašla aj do dekadentného wellness hotela napraviť kosti z ťažkej práce.

Deň strávený starostlivosťou o telo i ducha obsahoval aj zdravotnú prehliadku, ktorá odhalila zdravotné ťažkosti hlavy rodiny. Robert by sa podľa výsledkov mal mať na pozore. Zatiaľ čo Carmen zažiarila špičkovými krvnými hodnotami, výsledok Robertovho vyšetrenia bol znepokojujúci. „Ach, ach,“ vybuchla Carmen nervózne, keď uvidela manželove hodnoty krvného tlaku. Znepokojená Shania sa doktora pýtala: „Je to zlé?“ Nebolo to prvý raz, kedy Robert rodinu vystrašil. Podľa lekárov by si mal merať tlak viackrát denne, snažiť sa nerozčuľovať a byť v pokoji. Slávny vtipkár však podotkol, že počas života s tromi ženami sa to inak nedá.



Okrem luxusného wellness pobytu si rodina počas sedemdňovej návštevy dopriala ochutnávku vín v najväčšej vínnej pivnici v strednej Európe. Na program sa, pochopiteľne, najviac tešila Carmen, ktorá mala v pláne ochutnať všetkých 20 vín. Degustáciu si však neužilo najmladšie osadenstvo. Zatiaľ čo sa promirodičia sa dali unášať chuťou alkoholu, dcérky krčili nosmi aj nad najznámejšími odrodami vína.

Sklamaná Shania nevyzerala veľmi nadšene počas ochutnávky vín, ani vo wellnesse. Počas návštevy Slovenska kriticky porovnávala luxus v Monaku a na Slovensku. „Vyzerá to ako v mučiarni,“ posmievala sa.

Prominentná rodina si počas návštevy naplánovala rôzne aktivity, ktoré mali zaplniť program najlepším možným spôsobom. Ťažko sa však zavďačiť dvom milionárskym dcérkam, ktoré zjavne už všetko videli, zažili, ochutnali... Okrem zábavných pripomienok Roberta mala rodina aj niekoľko výmen názorov. Počas hotelových raňajok sa dokonca strhla verejná hádka medzi Carmen a Davinou, ktorá opäť provokovala a vyliala pohár na stôl. Stačilo málo a hostia mali o zábavu postarané.