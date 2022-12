Moderné spracovanie Troch orieškov pre Popolušku prilákalo počas sviatkov k obrazovkám množstvo zvedavých Slovákov. Poniektorým nórska verzia, ktorá vo väčšine scén kopírovala pôvodnú česko-slovenskú rozprávku s Libuškou Šafránkovou, sadla, iných, naopak, nahnevala. Jedno sa však musí nechať. Predstaviteľka Popolušky očarila divákov svojou krásou. Nechýbalo však veľa a krásna Astrid by hlavnú úlohu bola odmietla.

Tri oriešky pre Popolušku sú už roky najobľúbenejšou vianočnou rozprávkou Slovákov. Tento rok však mala na slovenských obrazovkách premiéru aj jej moderná nórska veria, ktorá trhala rekordy. Celkovo si novú Popolušku pozrelo priemerne 614-tisíc divákov, uvádza web Mediaboom.sk.

Takto vyzerá nórska Popoluška. Zdroj: ČSFD

Mnohým sa však nepáčili moderné prvky, ktoré boli do rozprávky vložené. A tým nemáme na mysli triedenie flitrov namiesto hrachu. Popoluška v podaní nórskej speváčky a hudobníčky Astrid S nie je žiadnou krehotinkou, ktorá čaká na záchranu od švárneho princa, ale akčnou ženou, ktorá nakoniec princa sama zachráni.

Mnohých tiež zarazila záverečná scéna, počas ktorej sa pobozkali dvaja muži. Časť divákov tak podľa Meadiaboom.sk dokonca rozprávku označila za nevhodnú pre deti.

Porovnanie pôvodnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku z roku 1973 s novým spracovaním, v nórskom pôvodnom znení nazvaným TRE NØTTER TIL ASKEPOTT. Zdroj: YouTube/Nordisk Film Norge

Celkovo si však nové spracovanie kultovej rozprávky našlo mnoho priaznivcov aj v našich končinách. Veľkú zásluhu na tom malo aj herecké obsadenie hlavných postáv, predovšetkým krásnej Popolušky, ktorú stvárnila nórska speváčka a hudobníčka 26-ročná Astrid S. Tá však úlohu takmer odmietla.

Úlohu prijať nechcela

Trvalo mesiac, kým speváčka Astrid S prijala úlohu Popolušky. Jej hudobný manažment bol proti, pretože sa obávali, že by to malo negatívny vplyv na jej hudobnú kariéru. Nakoniec sa však rozhodla a úlohu prijala. Aby však vo filme zažiarila, podstúpila tréning jazdy na koni aj výcvik lukostreľby. Nebol to pritom jej prvý herecký počin. V roku 2016 si zahrala v jednej epizóde seriálu Hanba. Prioritne sa však aj dnes venuje svojej hudobnej kariére.

Porovnanie pôvodnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku z roku 1973 s novým spracovaním, v nórskom pôvodnom znení nazvaným TRE NØTTER TIL ASKEPOTT. Zdroj: YouTube/Nordisk Film Norge

Na rozdiel od filmovej Popolušky však nie je žiadnym plachým neviniatkom so zapleteným vrkočom. V Nórsku je Astrid pomerne veľkou hviezdou a na sociálnej sieti Instagram ju sleduje vyše pol milióna fanúšikov. Okrem hudobných počinov však na jej sociálnej sieti nájdete aj odvážne fotografie v bikinách či krátkych šatách. Dnes má príťažlivá blondínka krátke vlasy a fanúšikom sa nebojí zo svojho tela ukázať o čosi viac.