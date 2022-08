Manželka filmového Rockyho Jennifer Flavin požiadala o rozvod v Palm Beach na Floride po 25 rokoch manželstva. Bývalý pár, ktorý má spolu tri dcéry, sa zoznámil v 80. rokoch na vrchole Stallonovej slávy a zosobášil sa o deväť rokov neskôr v londýnskom hoteli Dorchester v roku 1997, keď mala Jennifer 29 a Sylvester 51 rokov. Kým „Sly“ už zarábal milióny, predtým, než sa vzali, Jenn bola “len” modelkou z predmestia San Fernando Valley.

Od svadby s Jenn Stallone naškrabal obrovské množstvo peňazí prostredníctvom filmov, obchodov a obchodovania s nehnuteľnosťami, pričom celkový majetok má mať hodnotu 400 miliónov dolárov. Rozvodový právnik Christopher Melcher pre Fox News Digital uviedol, že ak pár neuzatvoril predmanželskú zmluvu, z Flavin by mohla byť čoskoro ešte bohatšia žena. „Sylvester bol bohatý, keď sa vzali, ale počas manželstva nahromadil ďalší majetok. Ak neexistuje predmanželská dohoda, Jennifer by mala dostať obrovskú sumu,“ povedal Melcher. Ako sa zdá, Jennifer sa majetku, ktorý Stallone nahromadil počas ich manželstva, nehodlá vzdať. Floridské zákony totiž vyžadujú spravodlivé rozdelenie majetku na polovicu. Flavinová by si tak mohla prilepšiť o krásnych dvesto miliónov dolárov.

Podľa britského denníka Daily Mail podala žiadosť o rozvod Flavinová, ktorá Stallonea obvinila, že pred ňou ukrýval ich spoločne nadobudnuté bohatstvo, ba čo viac, že s ním nerozvážne hospodáril do takej miery, že to má vplyv na ekonomiku ich manželstva. Zdroj: instagram/Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, Getty

Jennifer už požiadala, aby čas do rozvodu mohla stráviť v luxusnej vile v Palm Beach za 57 miliónov dolárov, do ktorej si už vo štvrtok presťahovala svoje vec. Lukratívna nehnuteľnosť má rozlohu vyše 1 230 štvorcových metrov, sedem spální a desať kúpeľní. Jej najväčšou dominantou je však súkromná pláž s mólom.

Luxusný dom v Palm Beach je pritom len jednou z mnohých nehnuteľností, o ktoré sa pri majetkovom vyrovnaní bude pár deliť. Začiatkom roka kúpil herec luxusnú vilu aj v Hiden Hills za 18,2 milióna dolárov. Okrem toho vlastní aj dom v lukratívnej štvrti Beverly Park v Los Angeles v hodnote 9,89 milióna dolárov, dom v Palm Springs, ktorý kúpil za 4,5 milióna dolárov, aj nehnuteľnosť v Miami v hodnote osem miliónov dolárov. Akčný hrdina má aj zbierku luxusných áut, medzi ktorými nechýbajú také kúsky ako Bugatti Veyron, ktorého cena sa odhaduje na 1 700 000 dolárov, Bentley Continental Gtc, Ferrari 612 Scaglietti, Ferrari 599 Gtb Fiorano Mansory či zbierka mercedesov. Flavinová už zároveň požiadala, aby mal Stallone počas rozvodového procesu zakázané akékoľvek transakcie či narábanie s ich majetkom.

