O losangelskom sídle majiteľa Playboya Hugha Hefnera († 91) je dobre známe, že rozhodne nešlo o žiadny kláštor. Večierky, drogy, skupinový sex a tie najšialenejšie praktiky tu boli na dennom poriadku. V súvislosti s Hefnerom a jeho sídlom sa v uplynulých rokoch hovorilo o orgiách, výkaloch aj zvrátenom sexe so zvieratami. Teraz si jazyk na špacír pustila v podcaste Heather McDonaldovej s názvom Juicy Scoop aj hollywoodska hviezdička, modelka, herečka a Hefnerova exmilenka Bridget Marquardtová. Tá sa preslávila práve vďaka životu v Hefnerovej vile ako playboy zajačik, vďaka čomu účinkovala aj reality šou The Girls Next Door, ktorá nejaký čas sledovala krásky v dekadentnej vile. V roku 2008 sa dokonca mihla vo filme Domáci maznáčik. Zahrala si tiež v horore The Telling.

Bridget Marquardt Zdroj: Ethan Miller

Ako tomu bolo aj u mnohých ostatných mladých žien, aj v jej prípade sa začalo všetko nenápadne – dokonca Hefa spočiatku odmietla. „Počula som o tom, čo sa tam dialo. Chcela som byť iba playmate. Prijal to bez problémov a bol milý, všetko bolo v poriadku,“ vypovedala. Po niekoľkých mesiacoch však Bridget svoj názor zmenila. V Los Angeles strávila už nejaký čas a jej kariéra sa nie a nie posunúť... „Povedala som si – čo môžem stratiť?“ pomyslela si a ponuku prijala.

Prvý sex s Hefom bol "grupáč"

Nečakala však, že prvý sex s Hefom príde tak rýchlo. Zrazu sa ocitla medzi skupinkou žien, ktoré mediálneho magnáta nasledovali do jeho spálne. „Hovorila som si, že na to nie som pripravená. Nebudem robiť nič, čo nechcem,“ spomínala. „Niežeby som to s ním nikdy nerobila, ale jednoducho som na to nebola pripravená v tej chvíli,“ dodala.

Bridget Marquardt a Hugh Hefner. Zdroj: Alberto E. Rodriguez

Nakoniec však do toho predsa len skočila rovnými nohami. „Mala som v pláne sa len pozerať, ale potom sa ma ostatné dievčatá pýtali: Ty nepôjdeš? Mala by si ísť,'" rozprávala Bridget. Vraj im vtedy odpovedala, že radšej nie. "Potom už ťa ale asi nikdy nepozve späť," informovali ju ostatné ženy. „Povedala som si, dobre. Videla som, čo robili všetci ostatní, takže som vedela, že pôjde tak o desaťsekundovú záležitosť. Rozhodne nie dlhšie ako minútu,“ spomína blondína.

Odvtedy si vzala za cieľ, že každý večer musí byť Hefnerovou prvou. „V žiadnom prípade by som nechcela ísť po iných ľuďoch. Keď prišli nové dievčatá, čo bolo často, chcela som byť jednoducho prvá a mať to za sebou. Pripadalo mi, že to je najčistejší spôsob, ako toho byť súčasťou,“ popísala svoje roky u Hefa. V štúdiu s ňou počas rozhovoru bola aj jej kolegyňa z Hefovho háremu Holly Madisonová (42), ktorá jej slová potvrdila. „Všetky sa snažili mať celý proces čo najrýchlejšie za sebou," uviedla v rozhovore. Ako jedna z mála Hefových zajačikov Bridget Marquardtová verejne priznala, že do postele s Hefom vliezla dobrovoľne, aby si vysúložila lepšiu kariéru. Čo sa jej očividne vzhľadom na účinkovanie vo filmoch aj reality šou podarilo.

Prečítajte si tiež: