Väčšina Slovákov si ju pamätá ako dievčinu s dvojitým životom zo seriálu a filmu Hannah Montana. Herečka a speváčka Miley Cyrus sa však v živote rozhodla kráčať iným smerom a imidž sladkého dievčatka nadobro zakopala pod zem. V uplynulých rokoch sa verejne prezentuje skôr ako zlé dievča, ktoré sa nahé hompáľa na demoličnej guli, na pódiách rozťahuje nohy a svoje nahé telo ukazuje vždy, keď má príležitosť.

Zdroj: Profimedia

Inak tomu nebolo ani tentoraz a Miley znova ukázala, že do úlohy sladkej dievčiny sa už vrátiť nemieni. Pre magazín The Interview totiž nafotila sériu poriadne odvážnych fotografií, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani začínajúca porno hviezda.

Na farme vo svojom rodnom Nashville sa speváčka dala zvečniť na záberoch, ktoré fantázii príliš priestoru nenechávajú. Na jednom zo záberov ukázala Miley holé prsia, na ďalšom zas pózuje s otrčeným zadkom v čipkovaných nohavičkách, či s roztiahnutými nohami. Kto vie, možno predsa len presedlá z kariéry speváčky na...

