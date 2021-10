FOTO Najväčšie tragédie pred kamerou: Ruská ruleta s ostrým nábojom, zlyhanie srdca aj... ×

Hercov otec legenda, herec, režisér a bojovník Bruce Lee podľahol následkom zranenia počas nakrúcania filmu Enter the Dragon. Skolaboval po tom, čo sa sťažoval na bolesti hlavy a záchvaty. Rýchlo ho previezli do nemocnice, kde mu hongkonskí lekári diagnostikovali edém mozgu. Aj keď v skutočnosti nezomrel na scéne filmu, tento kolaps bol to, čo viedlo k jeho smrti o dva mesiace neskôr.