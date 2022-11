Selena zdieľa svoje najtemnejšie tajomstvá so svetom v najnovšom biografickom dokumente Moja myseľ a ja! Americká hudobná hviezda trpí zdravotnými problémami už niekoľko rokov a svoju cestu často zdieľala so svojimi fanúšikmi v sociálnych sieťach. V spomínanej snímke však odkryla viac, ako verejnosť vedela a priznala sa i k myšlienkam na samovraždu.

Speváčka začala bojovať so svojimi démonmi po rozchode s Justinom Bieberom (28). Celý svet vtedy riešil jej zlomené srdce, no ona bojovala so zdravotnými problémami. Diagnostikovali jej bipolárnu poruchu, ktorá odštartovala jej doteraz najťažšiu životnú cestu. Následkom toho začala trpieť depresiami, ktoré ju často úplne ovládli a pohrávala sa aj s myšlienkami na samovraždu.

„ Urobila som všetko, po čom som túžila, ale zabilo ma to. Nechcem takto žiť. “ Selena Gomez počas jej posledného turné.

Počas svojho posledného turné sa snažila dostať čo najviac do formy a presvedčiť samu seba o tom, že je v poriadku. Nanešťastie sa koncertná šnúra skončila po 55 koncertoch, čiže v polovici. Speváčka nedokázala pokračovať a doslova sa zrútila. Mala pocit vyhorenia a emočného bloku. Choroba, rozchod s milovaným človekom a neustály tlak zastavili jej kariéru.

V dokumente sa okrem iného objavili aj autentické scény, keď speváčka celé dni preleží v posteli a nedokáže ani vstať. Rodina a najbližší priatelia jej nosili jedlo a starali sa o ňu. V rozhovore pre Rolling Stone speváčka doplnila, že na svoju smrť myslela niekoľko rokov a vie, že toto obdobie nebolo náročné len pre ňu.

V najnovšom dokumente sa speváčka Selena Gomez otvorila svetu viac ako kedykoľvek predtým. Počas depresií väčšinu dní preležala v posteli a nedokázala sa ani najesť. Obdobie bolo náročné nielen pre ňu, ale i pre rodinu aj najbližších. Zdroj: Instagram

Po diagnostikovaní bipolárnej poruchy a dlhých mesiacoch, keď sa potrebovala znova nájsť, milovať a veriť si, sa vrátila na scénu so singlom Lose You To Love Me, v ktorom sa vyznala zo svojich pocitov po rozchode. Pieseň pre Selenu znamenala všetko a verila, že najťažšie má za sebou. Opak bol však pravdou a neustále bojovala s tým, že sa necítila ako človek, ale ako produkt.

Anketa Videli ste najnovší dokument o speváčke s názvom Moja myseľ a ja? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ďalšia rana prišla v podobe zdravotných komplikácií a speváčke museli transplantovať obličku. Plač, zúfalstvo a nekonečná bolesť mladej speváčky je zachytená v spomínanom dokumente, ktorý odhaľuje celú strastiplnú cestu, ktorá je na jedného mladého človeka až príliš.

Prečítajte si tiež: