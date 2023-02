Ako informuje Daily Mail, Anthony Gerard Ciccone zomrel v sobotu (25.2.). Joe Henry neuviedol príčinu úmrtia.

Anthony sa narodil v roku 1956 a bol najstarším zo šiestich súrodencov, ktorí sa narodili katolíckym rodičom a vyrastali v Detroite. Kým Madonna si od roku 1978 budovala kariéru v New Yorku, jej brat Anthony zostal prevažne v Michigane, kde pracoval pre ich otca. Neskôr mal problém s alkohol, v dôsledku čoho sa stal bezdomovcom.

Po niekoľkých rokoch bez domova v Michigane sa Madonnina rodina v roku 2017 rozhodla prijať Anthonyho späť do rodiny. Anthony však svoju úspešnú sestru mnohokrát kritizoval.

To prišlo 6 rokov po tom, čo sa najstarší brat speváčky pre Daily Mail vyjadril, že sa mu rodina otočila chrbtom. "V ich očiach som nula. Neosoba, hanba," povedal v roku 2011. "Keby som zamrzol, moja rodina by o tom asi šesť mesiacov nevedela a nezaujímala by sa o to," dodal.



Ciccone v tom čase povedal, že žil pod mostom v Michigane so spacákom a jediným spoločníkom, ďalším obyvateľom ulice menom Michael.

Madonna vedela o jeho trápení a opakovane mu ponúkla pomoc tým, že mu zaplatí, aby išiel na rehabilitáciu. Jeho otec sa tiež ponúkol, že mu prácu vráti, ak vyhľadá odbornú pomoc. On však o rehabilitáciu do roku 2017 nestál. Napokon sa ale rozhodol pre liečbu na klinike Dann's House.



Prečítajte si tiež: