Ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása! Suri Cruise už dávno nie je to malé dievčatko, ktoré sa mračilo do objektívov paparacov a neustále sa skrývalo za kabát svojich slávnych rodičov. Suri je už na pozornosť médií dávno zvyknutá a rovnako ako ostatné deti celebrít, aj ona sa snaží si dotieravých novinárov nevšímať. Rovnako to bolo aj počas tohto týždňa, keď si odskočila osamote na zmrzlinu. Mnohých však to, že bola opäť sama, zaujalo to, čo mala na sebe - zdá sa, že Suri si na módu ani vo svojich 16 rokoch nepotrpí.

Žiadne módne výstrelky najnovšej módy tínedžerov! Jediná biologická dcéra Toma Cruisa a Katie Holmes vyrazila do ulíc v obyčajných modrých džínsoch a sivej teplákovej mikine. Cez plece mala prehodený ružový školský ruksak a obyčajnú bielu tašku. Vyzeralo to, akoby sa práve vracala z vyučovania a presedený deň v škole si na záver spríjemnila zmrzlinou - nuž, veď prečo nie!

Tom Cruise a Katie Holmes sa rozviedli v roku 2012. Zdroj: gettyimages/profimedia

Suri patrila už odjakživa medzi ostro sledované deti Hollywoodu a vďaka slávnym rodičom mala v podstate všetko, na čo ukázala prstom. Čím je však staršia, tým častejšie sa na verejnosti objavuje v pohodlnejších, no občas aj odvážnejších outfitoch. Nebolo to tak dávno, keď sa ulicami prechádzala so svojimi kamoškami v mimoriadne krátkom tričku, z ktorého jej trčal holý pupok.