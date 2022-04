Nicole Coste sa spoznala s princom Albertom na palube lietadla spoločnosti Air France, kde pracovala ako letuška niekoľko rokov. Alexandre sa narodil v roku 2003, princ Albert ho pred verejnosťou priznal až v roku 2005. Jeho matka Nicole sa však o pozornosť médií nikdy nehlásila a držala sa takpovediac v úzadí. Žiaľ, keď sa prevalilo, že princovi porodila dieťa, sa o ňu začal zaujímať celý svet.

18-ročného syna princa Alberta prichytili paparaci akurát v čase, keď kráčal so svojou mamou do reštaurácie hotela Hotel de Russie v Ríme. Keďže sa Albert s Nicole nikdy neoženil, jeho 18-ročný syn nefiguruje v línii nástupníctva na monacký trón.

Albert a Nicole si sú stále blízki

Zdá sa, že princ Albert veľmi rád prilieva olej do ohňa! V roku 2021, v čase, keď bola jeho manželka Charlene odcestovaná v JAR, pozval na ples Červeného kríža aj svoju milenku Nicole. Tá sa prvýkrát na adresu Albertovej manželky vyjadrila minulý rok pre magazín Maris Match, pre ktorý si zapózovala spoločne so synom. Alberta ako otca vychválila do nebies, zato na adresu Charlene až tak pozitívne slová nenašla. "Napríklad zmenila izbu môjho syna a využila neprítomnosť jeho otca, aby ho presťahovala do krídla pre zamestnancov. Ako matka neviem nájsť slová, ktoré by opísali toto správanie,“ povedala Alexandrova matka na adresu Charlene. „Albert vždy akceptoval svoju úlohu otca a nikdy sme neuzavreli žiadnu finančnú dohodu," povedala na rovinu pre magazín.

Monacké knieža má dve nemanželské deti - dcéru Jazmin a syna Alexandra. Zdroj: Profimedia.sk

18-ročný Alexandre však nie je jediné nemanželské dieťa, ktoré Albert má. Svoje nohavice si neustrážil, ani keď sa zoznámil s realitnou agentkou Tamarou Rotolo. S ňou má už dnes dospelú dcéru Jazmin (30).

