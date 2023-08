Zatiaľ čo herec a muzikant Johnny Depp slovenských fanúšikov sklamal zrušeným koncertom, jeho dcéra Lily-Rose Depp našou krajinou nepohrdla. Spolu so svojou frajerkou sa totiž objavila na hudobnom festivale Grape v Trenčíne.

Koncom júla zažili fanúšikovia Johnnyho Deppa obrovské sklamanie. Herec a muzikant, ktorý mal na Slovensku vystúpiť so skupinou Hollywood Vampires, napokon zrušil koncert pár hodín pred jeho začiatkom a fanúšikom sa neukázal. Rodinnú reputáciu však teraz zachránila jeho sexi dcéra Lily-Rose Depp, ktorá sa živí nielen ako modelka, ale najnovšie aj ako herečka v seriáli Idol.

Lily-Rose Depp Zdroj: HBO

Tá sa totiž objavila na hudobnom festivale Grape na trenčianskom letisku ako sprievod svojej frajerky, americkej raperky 070 Shake. Ako uviedol portál Topky.sk, raperku sa organizátorom podarilo vybaviť expresne rýchlo ako náhradu za zrušený koncert Yung Leana.

Krásna Lily dokonca nemala problém so svojou partnerkou zapózovať na fotografii. Svoju lásku mladé ženy nemali potrebu skrývať a dali ju jasne najavo. V dave by ste však mladú hviezdu možno ani nespoznali. Na rozdiel od slovenských hviezdičiek, ktoré na festivale predvádzali divoké outfity a snažili sa upútať čo najviac pozornosti, Lily zvolila jednoduchší outfit v podobe džínsovej bundy, čiernych nohavíc a čiernej mikiny s kapucňou. Záber Deppovej dcéry zverejnili na Instagrame organizátori festivalu. Čo poviete, spoznali by ste ju?

