So speváčkou Britney Spears to ide z kopca. Po mnohých škandáloch s nahými fotografiami a následnom odcudzení jej synov, neprestáva fanúšikov šokovať.

Speváčka Britney Spears nie je známa len vďaka svojim hitom, škandálom a rozvodom, ale v poslednom čase predovšetkým svojim nie práve najlepším psychickým zdravím. Hoc svoju kariéru na čas zavesila na klinec, denník The Sun pred pár dňami zverejnil informáciu, že Britney sa po rokoch rozhodla poskytnúť svoj prvý rozhovor. Vystúpiť by mala v šou Oprah Winfrey (69), kde by mohla vyrozprávať svoj životný príbeh. Nateraz nie je známe, či speváčka ponuku slávnej moderátorky prijala.

Britney Spears a jej lascívne zábery so psom na Instagrame, na tvári má pološialený výraz. Zdroj: Instagram/britneyspears

Len krátko po zverejnení tejto informácie však speváčka šokovala svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. Britney je známa svojimi erotickými fotografiami. Najnovšie zábery však prekonali všetky doteraz zverejnené fotografie.

Britney sa totiž pochválila svojou novou hračkou, ktorú dostala cez víkend. Nejde o nič iné, ako o striptízovú tyč, ktorú si spolu so zrkadlami rozložila priamo v hale svojej luxusnej vily. A ako inak, fanúšikom sa so svojím darčekom pochválila originálnym a značne pikantným spôsobom. Speváčka totiž vo zverejnenom videu predviedla striptérsky tanec hodný profesionálnej tanečnice. Na tom by nebolo nič šokujúce, ak by si na svoje vystúpenie neobliekla miniatúrne bikiny, ktoré viac odhaľovali, než zahaľovali. V jednom momente dokonca roztiahla svoje nohy doširoka a stačilo už len málo, aby jej fanúšikovia videli až do žalúdka.

