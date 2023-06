Manželka princa Harryho sa po presťahovaní do USA pustila do budovania vlastnej kariéry. S Harrym sa objavovali v televíznych šou, nakrútili dokument pre Netflix o ich úteku z kráľovskej rodiny, vydali knihu a Meghan dokonca spustila vlastné podkásty o ženských archaetypoch v spolupráci so Spotify. Za svoj počin dokonca nedávno získala aj cenu.

Meghan Markle žiarila v takýchto neprehliadnuteľných zlatých šatách. Zdroj: Getty Images

Prvá epizóda Archetypov bola spustená minulý rok v auguste ako súčasť obchodu za neuveriteľných 20 miliónov dolárov. Zo zazmluvnenej sumy však Meghan nakoniec nedostane všetky peniaze. Spoločnosť sa totiž rozhodla ich spoluprácu ukončiť a v podkástoch s Meghan ďalej nepokračovať. Streamovací gigant a spoločnosť na produkciu zvuku zo Sussexu Archewell Audio vydali vo štvrtok večer spoločné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že „vzájomne súhlasili s rozchodom a sú hrdí na sériu, ktorú spolu vytvorili“.

Meghan a Harry Zdroj: Netflix

Meghan a Harry údajne koncom roka 2020 podpísali so Spotify zmluvu v hodnote 15 miliónov libier (20 miliónov dolárov), no zasvätenci blízki audio gigantovi tvrdia, že kráľovský pár nesplnil referenčnú hodnotu produktivity potrebnú na získanie plnej výplaty, informoval Wall Street Journal.

Odhodlaná vojvodkyňa však stále plánuje vytvoriť ďalšie podkásty a nájsť nový domov pre svoju sériu, v ktorej predtým účinkovala jej priateľka a tenisová hviezda Serena Williams, popová senzácia Mariah Carey a juhoafrický komik Trevor Noah.

Podľa britského denníka Daily Mail môže za rozviazanie zmluvy rastúca nepopularita Harryho a Meghan. Ich reči už totiž mnohých prestali baviť. V rukáve má však nezlomná vojvodkyňa ďalšie eso. Šepká sa totiž, že chce oživiť svoj blog o životnom štýle The Tig, ktorý tvorila ešte pred vstupom do kráľovskej rodiny, a konkurovať ním podobnému webu vytvorenému herečkou Gwyneth Paltrow, ktorý má údajne hodnotu 200 miliónov libier.