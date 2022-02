Už dávno nie sú najžiadanejšími kráskami Hollywoodu 20-ročné mladice. Čím ďalej, tým viac sa do popredia dostávajú zrelé ženy, ktoré svojim vzhľadom popierajú prírodné zákony starnutia. Dôkazom toho je aj 55-ročná herečka Salma Hayek, ktorá sa pochválila svojou prirodzenou krásou na zábere bez mejkapu.

Herečka Salma Hayek si oddýchla od svojho očarujúceho vzhľadu a dala svoju prirodzenú krásu vyniknúť bez mejkapu na selfie fotografii, o ktorú sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. Vyše 20 miliónov fanúšikov sa tak mohlo v nedeľu pokochať jej prirodzenou krásou a dokonalým telom v modrých bikinách.

Napriek tomu, že má Salma už 55 rokov, tento vek by jej na zverejnenom zábere hádal len málo kto. Herečka má aj bez mejkapu pevnú a žiarivú pokožku takmer bez vrások a hoc sa na červenom koberci a na verejnosti objavuje pravidelne upravená a nalíčená, určite by takýmto prirodzeným vzhľadom zaujala minimálne rovnako. Čo poviete, hádali by ste jej 55 rokov?

