Pikantné FOTO Carmen Geiss v plavkách dráždi krivkami: Môže takto vyzerať pred 60-kou? Aha

Kto by to bol povedal. Pri pohľade na Carmen Geiss (58) v červených bikinách by jej vek hádal málokto. Bývalá fitneska ani zďaleka nevyzerá, že porodila dve dcéry. Svoju dokonalú postavu ukázala na Instagrame a fanúšikovia boli vo vytržení.