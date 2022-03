Modelka a hviezda sociálnych sietí Katie Price, ktorá sa preslávila koncom 90. rokov pod menom Jordan, podľahla čaru plastickej chirurgie. Zábery z jej zákrokov, obviazaná hlava či modriny na tvári po zákrokoch nie sú žiadnou novinkou, na rozdiel od jej nového poprsia, ktorým sa pochválila počas dovolenky v Thajsku. Modelka sa môže smelo pustiť aj do hlbších vôd. Jej nové silikónové bóje ju nad hladinou určite bezpečne udržia. Pohľad, ktorý sa naskytol fanúšikom, však nie je vôbec pekný. Jej prsia dnes nepôsobia vôbec prirodzeným dojmom a potvrdzujú obavy z jej závislosti od plastických operácií. Vo svojich začiatkoch bola pritom Katie prirodzene krásnou ženou. Cestu na výslnie si však našla práve vďaka plastickým operáciám.

Zdroj: instagram @katieprice

Okrem prsných implantátov, liposukcie či zväčšených pier sa môže Katie pochváliť aj množstvom ďalších zákrokov na svojej tvári. Na najnovších záberoch však fanúšikov vydesili hlavne jej extrémne, až neprirodzene biele zuby a podivná línia vlasov na čele.

Zdroj: Profimedia

Vo veku 17 rokov bola Katie Price prirodzenou kráskou s čerstvou tvárou, ktorá sa snažila preniknúť do sveta glamour modelingu. Na návrh priateľa sa dala odfotiť a rýchlo nato sa jej ujala ​​modelingová agentúra, ktorá jej nasledujúci rok sprostredkovala miesto v novinách The Sun. V minulom roku Katie prezradila, že bola rada, že v tom čase nebola vystavená sociálnym médiám, pretože nemala potuchy, čo je botox alebo výplne, inak by možno začala so svojimi vylepšeniami v ešte skoršom veku. Dnes by ju však pod množstvom botoxu, silikónu a ďalších úprav nespoznala asi ani vlastná mama. Čo je však na tom najzarážajúcejšie, Katie v poslednom čase nespoznávajú ani najvernejší fanúšikovia.

