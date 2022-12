Plachá Nastenka si v Mrázikovi (1964) ukradla srdcia slovenských divákov svojou pôvabnosťou, skromnosťou a šikovnosťou. Ak by však fanúšikovia u nás kultovej sovietskej rozprávky poznali krutý osud Nastinej predstaviteľky, herečky a baletky Natalije Sedych (72), boli by skôr v údive.

Jej súkromný život pripomínal tornádo a nechýbalo veľa, aby kvôli nemu prišla o život.

U nás si nevinne vyzerajúcu krásku s guľatými líčkami spájame najmä s Vianocami a Mrázikom, no pravdou je, že vtedy bola len 15-ročným dieťaťom a neskôr sa rozhodla pre úplne inú kariéru.

Stala sa baletkou a hviezdila vo Veľkom divadle v Moskve. Bola nesmierne talentovaná a k tomu anjelsky príťažlivá. Nečudo, že jej pri nohách ležal napríklad aj iránsky miliardár, ktorý sa s ňou chcel oženiť. Ona ho však nechcela, zamilovala sa totiž do hudobného skladateľa Viktora Lebedeva (85).

V Mrázikovi bol jej láskou namyslený Ivan, v skutočnosti sa však zamilovala do hudobného skladateľa. Zdroj: YouTube

Umelec bol vtedy ženatý, no ochotne spolu strávili niekoľko nocí. Natalija vtedy mala ešte jedného, mimoriadne žiarlivého milenca, a práve búrlivý súkromný život sa jej pred desiatkami rokov takmer kruto vypomstil.

Natalija sa napokon vydala za skladateľa Lebedeva, ich vzťah sa však po 10 rokoch rozpadol kvôli nevere. Zdroj: YouTube

Keď sa vracala od Lebedeva, ohrdnutý milenec ju vlákal do hotelovej izby a začal ju škrtiť mokrým uterákom! Českým novinárom to počas ich návštevy v Moskve sama prezradila a dodala, že na ňu dotyčný muž vytiahol aj nôž.

Anketa Pozriete si Mrázika aj tento rok? Určite áno, nevynechám ani raz! 75% Tento rok asi nie... 10% Mrázika som ešte nevidel/a, ale plánujem tentoraz. 3% Nie, nerozumiem, čo na tom ľudia vidia! 12% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Život si zachránila len predstieraním, že žiarlivca miluje a chce sa za neho vydať. Svoje „áno“ však povedala Lebedevovi, mužská žiarlivosť ju ale prenasledovala aj do tohto vzťahu. Paradoxne, bol to práve on, kto v manželstve nebol verný .

Anketa Pozriete si Mrázika aj počas týchto Vianoc? Áno, sledujem ho každý rok, nikdy sa to neopozerá. 79% Áno, nesledujem ho pravidelne, ale tento rok chcem. 4% Nie, tento rok neplánujem, ale v minulosti som ho pozerával/a 13% Mrázika som nikdy nevidel/a a ani neplánujem 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: