Chessie King je slávna instagramová influencerka , ktorá to vo svojej kariére na sociálnej platforme dotiahla do popredia. Má veľa sledovateľov a jej fanúšikovia a sledovatelia radi vedia o jej živote čo najviac. Od toho, čo má oblečené, cez to, čo je, až po to, čo so sebou robí, každý od nej chce trochu viac.

Keď mala Chessie približne 14 rokov bola o niečo mohutnejšia ako jej rovesníčky. Pre nespokojnosť so svojím telom. Preto, čo o nej ľudia hovorili, si v mladosti vytvorila nezdravý vzťah k jedlu. Nehladovala, no nedodávala telu potrebnú výživu. Svojim telom a dokonalosťou sa stala posadnutá a tak vyzeral aj jej instagramový profil.

„Pred niekoľkými rokmi by som to nikdy nezverejnila. Zaujímali ma len presne naaranžované fotografie, kde som vyzerala najkrajšie a najchudšie. Chodila som do posilňovne toľkokrát, koľko som len mohla, a počítala som každú kalóriu, ktorú som zjedla. Dokonca aj v tom období, keď som cvičila, ako som najviac mohla a jedla zase čo najmenej, som chcela ukázať svoje telo len v tom najlepšom svetle, z toho najlepšieho uhla, pretože inak by fotografia nebola perfektná. Teraz je mojou prioritou byť šťastná a cítiť sa dobre vo svojej vlastnej koži," uviedla v jednom zo svojich príspevkov blogerka, v ktorej sa po rokoch hnania sa za dokonalosťou niečo zlomilo a rozhodla sa radšej ukazovať nielen svoje skutočné telo ale odhaliť aj triky, vďaka ktorým vznikajú dokonalé príspevky na Instagrame.

