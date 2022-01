Turecká telenovela, ktorá sa aktuálne vysiela na televízii Doma, si už za prvých pár odvysielaných častí získala neuveriteľné množstvo fanúšikov. Zatiaľ čo predstaviteľka hlavnej hrdinky herečka a modelka Hande Erçel (28) v našich končinách známa nie je, vo svojej domovine sa teší obrovskej popularite a jej život by sa nudným rozhodne označiť nedal.

Turecká herečka pôsobiaca v šoubiznise od roku 2013 je prevažne známa svojimi seriálovými rolami, z ktorých najznámejšia je pravdepodobne televízna šou Günesin Kizlari, kde hrala postavu Selin Yilmaz, alebo seriál Sen Çal Kapımı. O jej popularite svedčí aj fakt, že na sociálnej sieti Instagram sa teší priazni vyše 26 miliónov fanúšikov, ktorí sa môžu pokochať aj jej odvážnejšími fotkami. Úspešnou sa však stala už v mladom veku, keď sa zúčastnila na súťaži krásy Miss Civilization of Turkey.

Herečka reprezentovala svoju krajinu v tejto súťaži, ktorá sa konala v roku 2012 v Azerbajdžane. V tom čase mala 19 rokov a skončila na druhom mieste. Popularite sa teší čoraz viac a už dnes je najsledovanejšou tureckou herečkou na Instagrame. Hande je však zaujímavá nielen vďaka svojej kráse, ale aj vďaka charizme. Herečka sa netají láskou k zvieratám a ich ochrane. Sama má pritom doma štvornohých miláčikov, o ktorých fotografie sa rada delí aj na sociálnej sieti.

Napriek úspechu v súťaži krásy a prvých úspechoch v modelingu sa krásna predstaviteľka seriálovej Edy na šťastie v šoubiznise nespoliehala. Ak by sa nevenovala herectvu a neprerazila by, priznala, že by bola kurátorkou, ktorou sa stala po tom, čo absolvovala kurzy dejín umenia. Zaujímavosťou je aj to, že herečka verí v takzvaný zákon príťažlivosti. V rozhovore pre magazín Bit Pix uviedla, že keď si niečo predstaví alebo si niečo praje, niekoľkokrát to zopakuje, aby sa jej to splnilo. Verí v celý proces, podľa ktorého to, čo si prajeme a vieme si predstaviť, sa v našom živote aj zhmotní.

