Pamela Anderson si odskočila na večeru so svojím synom Brandonom Thomasom Leem a asistentom Jonathanom do reštaurácie Nobu v Malibu. Herečka, ktorú si celý svet pamätá ako pôvabnú plavčíčku Casey Jean Parkerovú s obrovskými prsami, mala na sebe teplákový modrý overal, vlasy mala zopnuté do drdola schované pod šiltovkou a lodičky. V nich síce predviedla ukážkové nohy, no vzhľadom na akýsi pohodlný štýl outfitu sa k jej celkovému vzhľadu vôbec nehodili.

Blonďatej herečke v priebehu 25 rokov stroskotalo už 6 manželstiev. Jej šieste manželstvo aspoň trvalo o čosi dlhšie ako predchádzajúce. S americkým filmovým producentom Jonom Petersonom (74) vydržala v manželskom zväzku iba 12 dní. Jej najdlhšie manželstvo trvalo tri roky. S hudobníkom Tommym Lee sa zosobášila v roku 1995 a porodila mu dvoch synov: Brandona (25) a Dylana (24).

Pamela Anderson s Tommym Leem v roku 2007. Zdroj: profimedia.sk, archív

Zdá sa, že herečka, ktorej kedysi ležali všetci muži pri nohách, si dnes nevie nájsť toho pravého. Pamela si však z toho ťažkú hlavu nerobí, rovnako ani z toho, že jej na konto pribudlo už šieste nevydarené manželstvo. Čo myslíte, nájde si vôbec niekedy toho pravého? Dajte nám vedieť v komentároch!