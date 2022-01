EXTRÉMNE vychudnuté nohy Angeliny: Tak kvôli TOMUTO nosí veľké šaty, ktoré jej VŠETKO zakryjú? ×

Angelina Jolie má za sebou úspešný rok. Zahviezdila na červenom koberci na premiére svojho nového filmu Eternals a dokonca sa objavili špekulácie, že randí so známym spevákom The Weekndom. Nový vzťah by herečke bezpochyby prospel a na istý čas by možno utíšil aj správy o jej nalomenom zdraví. Angelina je totiž stále chudšia a chudšia!