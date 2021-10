FOTO Angelina Jolie sa stretla so svojím ex: Oblečená ako čierna vdova! Sú znova spolu? ×

Herečka Angelina Jolie (46) sa po rozvode s Bradom Pittom, zdá sa, konečne spamätáva a vracia do normálneho života, ku ktorému bez pochyby patrí aj randenie. Angelina od rozchodu so svojim ex manželom nenadviazala žiaden romantický vzťah a svoju pozornosť venovala výhradne deťom. Ako sa však zdá, ani ona ešte na lásku celkom nezanevrela. V uliciach Los Angeles ju totiž fotografi pristihli s mužom, ktorý skrížil Angeline život už v minulosti.