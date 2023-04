Spevák Robbie Williams pôsobí na výslní už desaťročia, jeho popularita a svojské vystupovanie z neho spravili svetovú celebritu, ktorá ma státisíce fanúšikov po celom svete.

Najnovšie však ,,nešťastnou“ náhodou jeho manželka Aida (43) zverejnila video, na ktorom sa Robbie prestáva na seba podobať. Väčšinou mal postavu viac-menej zaoblenejšiu a posledné fotografie sú dôkazom toho, že so svojou váhou určite niečo robí.

Našťastie spevák potvrdil, že sa snaží upraviť jedálny lístok, pretože miluje jedlo a nikdy nedokázal odolať. „Zhodil som, ale je to sústavný boj. Niekde vnútri mňa je tlsťoch,“ povedal Robbie a dodal: „Momentálne jednoducho jem menej, ale je to proti mojej prirodzenosti. Moje telo by chcelo ísť opačnou cestou.“

Krásna Aida je po boku Robbieho Williamsa už niekoľko rokov. Ich manželstvo je stabilné a veselé. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CSJ-IDaKoQ2/

Spevák nemá problém hovoriť otvorene ani o svojich závislostiach, ktoré ho ničili niekoľko rokov. Verejne priznal, že bol závislý od drog a alkoholu a jeho váha si vždy všetko odniesla. Momentálne sa teda snaží jesť menej a udržať si chudšiu postavu, v ktorej sa cíti podľa svojich slov oveľa lepšie.