Niektorí vedci tvrdia, že elixír, ktorý vám pomôže zostať mladými, sa jedného dňa určite začne vyrábať. Zdá sa však, že niektoré celebrity ho už potajomky skúšajú. Ktovie, možno sa jedného dňa dostane aj k nám, bežným smrteľníkom a aj my budeme vo vysokom veku vyzerať tak úžasne, ako tieto hviezdy.

Tieto hollywoodske hviezdy objavili kľúč k večnej mladosti. Prečo stále vyzerajú lepšie? Niektorí si k perfektnému vzhľadu dopomohli estetickými zákrokmi, no mnohé známe tváre nedajú dopustiť na zdravý životný štýl.

Napríklad hviezda seriálu Priatelia Jennifer Aniston (53) nedá dopustiť na pravidelné hodiny jogy a väčšinu jej jedálnička tvorí čerstvá zelenina a ovocie.

Halle Berry (56) zas na Instagrame napísala: "Keďže som väčšinu svojho života bola diabetička, vždy som musela brať jedlo veľmi vážne. Takže roky dodržiavam keto alebo ketogénnu diétu. Neznášam slovo 'diéta', takže vás povzbudzujem, aby ste to považovali za zmenu životného štýlu, NIE DIÉTU! Keto je plán stravovania s veľmi nízkym obsahom sacharidov, ktorý v skutočnosti núti vaše telo páliť tuk ako blázon. Tiež si myslím, že je to do značnej miery zodpovedné za spomalenie môjho starnutia.“

Úplne iný názor zastáva kontroverzná celebrita Dolly Parton (76), ktorá sa k starnutiu vyjadrila nasledujúco: "Ak uvidím, že niečo ochabuje a ovísa, nechám si to napichať alebo pozdvihnúť. Urobím všetko, čo budem musieť, aby všetko fungovalo. Vždy hovorím, je to o dobrom mejkape, dobrom osvetlení a dobrých doktoroch.“

Desať celebrít, ktoré objavili elixír mladosti

1. Cher

Cher v 76 rokoch vyzerá neskutočne! Zdroj: Brightside

Pozrite, ktoré ďalšie celebrity vôbec nestarnú!>>