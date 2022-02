Mnoho ľudí má ešte stále na pamäti milostnú aféru princa Charlesa s Camillou, ktorá sa po rozvode s princeznou Dianou stala jeho druhou manželkou. Mnoho ľudí mu tento škandál, ktorý poznačil jeho život, dodnes neodpustili a Camillu si po jeho boku na britskom tróne vskutku nevedia predstaviť. „Princ z Walesu je muž, ktorý robil chyby. Ale je to aj veľmi dobrý človek, ktorý zasvätil svoj život tomu, aby urobil to najlepšie pre svoju krajinu. Naozaj by mal byť bičovaný za chyby, ktorých sa dopustil vo svojom osobnom živote po zvyšok svojich dní," uviedol kráľovský korešpondent pre britský denník Daily Mail.

Zdroj: Gettyimages

Prečo sa teda Camilla Parker Bowlessová stala tŕňom v oku poddaných? Otázka, či sa Camilla stane kráľovnou, bola pre kráľovskú rodinu od prvého dňa bolestivá kvôli Dianinému dedičstvu. To je dôvod, prečo, keď bolo v roku 2005 oznámené jej zasnúbenie s Charlesom, princov vtedajší súkromný sekretár, Sir Michael Peat, povedal, že neprijme titul princezná z Walesu, hoci na to mala plné právo. Ani jej pokora, s ktorou roky vystupovala po Charlesovom boku z nej však nikdy nezmyje titul "kráľovská milenka". Kto teda vlastne Camilla je a aký bol jej životný príbeh a cesta na britský trón?

