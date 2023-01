Obeťou streľby bola ukrajinská kameramanka Haylina Hutchins. Obvinenia dnes písomne vyhlásili prokurátorka prvého justičného okresu v Novom Mexiku Mary Carmack-Altwies a špeciálna prokurátorka Rust Andrea Reebová. Informuje o tom britský denník Daily Mail na svojom webe.

EBE 22 Santa Fe - Na snímke rozrušený americký herec Alec Baldwin na parkovisku pred úradom šerifa okresu Santa Fe, po tom, čo bol vypočutý v súvislosti s streľbou na nakrúcaní filmu "Rust" na okraji Santa Fe 21. októbra 2021. FOTO TASR/AP Zdroj: Jim Weber

Alecovi Baldwinovi aj Hannah Gutierrez-Reed v prípade dokázania viny hrozí 18 mesiacov za mrežami. Dave Hall, asistent režiséra sa priznal k obvineniu z držania smrtiacej zbrane.

„Ak by niekto z týchto troch ľudí – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed alebo David Halls – vykonal svoju prácu, Halyna Hutchins by dnes žila," povedala špeciálna prokurátorka Andrea Reeb. Dodala, že dôkazy jasne usvedčujú obvinených z ignorovania zásad bezpečnosti pri natáčaní filmu "Rust".

Herec Alec Baldwin, ktorý v roku 2021 neúmyselne zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú na natáčaní westernového filmu zatiaľ na obvinenia nereagoval. Počas 15 mesiacov, ktoré od nešťastia uplynuli, herec neustále tvrdil, že on púšť nestlačil. Avšak vyšetrovanie FBI potvrdilo, že to bol on, kto vystrelil.

Kameramanka Halynu Hutchins (†42). Zdroj: reprofoto Daily Mail, The New Mexican

Baldwina v roku 2022 zažaloval Halynin vdovec Matthew, ale súdny spor urovnal nezverejnenou sumou. Z Matthewa urobil aj výkonného producenta filmu, ktorý bude pokračovať v produkcii v Los Angeles. Prokurátori boli za neustále odďaľovanie súdneho procesu kritizovaní, no tvrdia, že museli takmer rok čakať na oficiálnu správu FBI.

Okrem Baldwina a zbrojárky Hannah Gutierrez-Reed boli obvinení aj ďaľší; zástupca riaditeľa Dave Halls, ktorý odovzdal Baldwinovi osudnú zbraň, ktorá mala na starosti nabíjanie zbraní a kontrolu, či sú náboje tupé a nie živé a majiteľ rekvizít Seth Kenney.