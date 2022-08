Patricie Pagáčová to najnovšie zobrala poriadne zostra. A to doslova! Fanúšikom sa totiž predviedla úplne nahá. „Boží začiatok dňa! Božia jedna noc bez dieťaťa. Vďakabohu za babičky. Sme vyspatí, vyrelaxovaní, čo viac si priať?! A teraz hurá za Bibi! Ďakujeme za wellness, toto miesto rozhodne patrí medzi moje top! Mimochodom, ochladzovacie jazierko má krásnych 17 stupňov a po tej saune je to jednoducho paráda,“ zverila sa Pagáčová na svojom profile na Instagrame a priložila fotku zo spomínaného wellnessu.

Patrícia Pagáčová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CTZ6P1Mox4f/

A veru, porotkyňa SuperStar sa poriadne odviazala! Vyfotila sa totiž úplne nahá. Snímka ju zachytáva, ako bez plaviek kráča do jazierka. Mama malej dcérky Bibiany tak predviedla zadok v plnej paráde.