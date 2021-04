Shannen Doherty (50) je ženou mnohých tvárí, no väčšinu z nich táto čerstvá 50-ka, ktorá práve dnes oslavuje životné jubileum, nechala dávno za sebou. Dnes už svoje 19-ročné ja z Beverly Hills pripomína maximálne len výzorom.... a v ťažkých chvíľach už dokonca ani tak nie.

Zatiaľ čo v minulosti sme ju najprv vnímali ako úspešnú herečku a modelku, neskôr sa začali pridávať čoraz početnejšie škandály. Krásna tmavovláska si rýchlo vybudovala povesť toxickej osoby, a pre konflikty s kolegami a problematické správanie ju nakoniec vyhodili ako z Beverly Hills 90210, tak aj zo seriálu Čarodejky (1998).

Žúrovala ako divá, mala opletačky s políciou a drogami a cudzie jej nebolo ani fyzické násilie.

Všetko sa zmenilo, keď jej v roku 1999 diagnostikovali nevyliečiteľnú Crohnovu chorobu, ktorá postihuje tráviaci trakt. V roku 2005 sa k zdravotným komplikáciám navyše pridružila aj rakovina prsníka. Päť rokov žila Shannen v zbožnom prianií, aby jej remisia bez problémov pokračovala, v roku 2020 však prišli zdrvujúce správy. Nielenže sa rakovina vrátila, ale metastázovala do celého tela. „Som v štvrtom štádiu,“ oznámila svetu.

Napriek ťažkému údelu sa Shannen Doherty nevzdáva a so zákernou chorobou bojuje, ako vie, hoci to je psychicky niekedy nesmierne náročné. Obzvlášť ťažká pre ňu bola povinná karanténa, no doma v Malibu ju podporuje jej tretí manžel, filmový producent Kurt Iswarienko (46).

Shannen sa snaží na všetko hľadať niečo dobré a povinnú izoláciu doma využila napríklad na cvičenie a zlepšenie fyzickej formy. Najnáročnejšie pre ňu vraj boli Vianoce, kedy sa neubránila slzám.

O smrti síce premýšľa, ale ešte na ňu nie je pripravená. Hoci už napísala listy na rozlúčku pre členov rodiny, z fotiek na jej sociálnych sieťach je jasné, že má obrovskú chuť žiť. „Mám v sebe ešte veľa života!“ tvrdí neochvejne herečka.

