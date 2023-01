Hollywoodsky herec Jake Gyllenhaal (42) sa v rozhlasovej šou rozhovoril o naozaj ťažkých chvíľach počas nakrúcania snímky Poctivé dievča (2002). Hral milenca krásnej Jennifer Aniston (53) a vo filme nebola núdza o erotické scény. Zdalo by sa, že natáčanie vášnivých scén by malo byť viac než príjemné. No opak je pravdou. Herec prezradil, že posteľové scény s Jennifer boli pre neho čistým utrpením.

Jake Gyllenhaal je už skúsený hollywoodsky herec, ktorý si dokonca zahral, aj ľúbostné homosexuálne scény s hercom Heathom Ledgerom (†28) pri nakrúcaní filmu Skrotená hora (2005), hoci je v civile heterosexuál. Niečo iné ho ale postretlo pri nakrúcaní ľúbostných posteľových scén s hollywoodskou hereckou ikonou Jennifer Aniston. Vôbec ho vraj pri tom nevzrušovala, píše britský denník The Daily Mail.

Herec Jake Gyllenhaal tvrdí, že pri natáčaní filmu Dobré dievča z roku 2002 s Jennifer Aniston šialene trpel. Zdroj: Willy Sanjuan

"Oh, áno, bolo to mučenie,“ odpovedal Jake so smiechom na otázku moderátora Howarda Sterna o jeho skúsenosti. "Ale zároveň to nebolo mučenie. Chápeš, bola to zmes oboch," vysvetľoval svoje pocity pri spomienke na chvíle počas natáčania chúlostivých scén s pre neho inak príťažlivou herečkou.

Kým nakrúcanie erotických scén s kolegom Heathom Ledgerom o tri roky neskôr si pochvaľoval, to s hviezdou seriálu Priatelia to prirovnal k utrpeniu. Zdroj: Profimedia

Celú situáciu však skomplikoval fakt, že Gyllenhaal bol v tom čase bláznivo zamilovaný do Aniston! "Je to zvláštne, ale milostné scény sú trápne, pretože ich sleduje 30, 50 ľudí. To ma nevzrušuje. Je to zvláštne mechanické,“ doplnil svoju odpoveď herec. Tieto milostné scény prirovnal k bojovým, vraj ide o akýsi tanec, choreografiu pred kamerou.

Na 21-ročného muža zamilovaného do svojej staršej a vydatej hereckej kolegyne to bola miestami doslova nočná mora. Nakoniec ho však povzbudila a zachránila samotná Jennifer. Zdroj: Imbd

V čase nakrúcania bola slávna herečka vydatá za iného hereckého kolegu, Brada Pitta (59). Gyllenhaal preto nemal šancu a situácia bola pre vtedy dvadsaťjedenročného mladíka riadne náročná. Zachránila ho samotná Anistonová, ktorá prišla s dômyselným riešením, aby boli erotické scény o niečo "bezpečnejšie".

Použili techniku vankúša

"Použila vankúšovú metódu," prezradil Gyllenhaal. "Bolo to také preventívne opatrenie a používali sme to vtedy, keď sme boli vo filme v horizontálnej polohe," povedal s tým, že ak si dobre pamätá, bol to návrh herečky. "Bola veľmi milá, že to navrhla skôr, ako sme začali," zaspomínal. "Povedala: "Sem dám vankúš," prezradil herec. Z jeho slov je viac ako zrejmé, že ho herečka ušetrila poriadneho trapasu v podobe erekcie pred kamerou.

Jake priznal, že kedysi sa mu Jennifer veľmi páčila. Zdroj: shutterstock

K láske k Anistonovej sa Jake prvýkrát priznal v roku 2016. "Je drsná, nesympatická. Je ťažké ju pochváliť," opísal pre časopis People. "Som do nej zamilovaný už roky. Nepracovalo sa s ňou ľahko... To je všetko, čo k tomu poviem. Bolo to pekné. Nebolo to ťažké, to by som už nepovedal," spomína na komplikované chvíle po boku slávnej herečky.

