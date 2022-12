Oliho Londona svet spoznal ako človeka, ktorého snom bolo zmeniť svoj vzhľad Európana na Kórejčana - konkrétne si zaumienil, že bude vyzerať ako člen kórejskej kapely BTS Park-Jimin. Pre neštandardný sen absolvoval už asi 20 plastických operácií a dokonca si dal upraviť aj veľkosť penisu, aby sa stal „100-percentným Kórejčanom.“

V Las Vegas sa oženil s plastickou figurínou kórejského speváka. "Bol to citlivý obrad. Ji-min je môj idol. Minul som veľa peňazí, aby som vyzeral ako on, a teraz som si ho vzal. Je to ako splnený sen," povedal v minulosti mladík. Za posledných osem rokov minul na operácie závratných 271 000 dolárov.

Internetovú celebritu Oliho Londona preslávila láska ku kórejskej skupine BTS a jej spevákovi, kvôli ktorému začal s plastickými operáciami. Zdroj: Instagram/@londonoli

Oli sa sám identifikuje a vníma ako nebinárna a transrasová osoba. V minulosti dokonca na svojich sociálnych sieťach uviedol, že sa označuje zámenami oni/im/Kórejčan/Jimin a že si chce zmeniť svoju bielu farbu pleti na kórejskú.

No teraz opäť šokoval a tvrdí , že sa chce vrátiť k svojmu pôvodnému "ja" - chlapovi z Británie. Priznal, že premena bola jednou veľkou chybou, uviedol kanál Fox News. "Už nie som trans a vrátil som sa k tomu, že žijem ako muž," napísal v novembri na Twitteri. Fanúšikov šokoval aj vyjadrením, že identifikovať sa ako transrasový človek bola chyba a plánuje sa vrátiť k svojej pôvodnej identite.

Influencer začal kritizovať školstvo: "Uvedomujem si, že to bola veľká chyba. Chcem byť iba chlapcom. Ale je niečo zvláštne na tom, že ľudia ako ja či iní mladí ľudia chcú zmeniť svoje pohlavie, keď sa to v našich školách a v tejto krajine normalizuje?" Oli tvrdí, že deti sú naučené zbožňovať slabých mužov a dnes má na svoje pohnútky už iný názor.

