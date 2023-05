Milovníci módy, radujte sa! Filmový festival v Cannes 2023 sa síce pomaly končí, ale svetové hviezdy neprestávajú udivovať svojimi outfitmi. Atmosféra na červenom koberci bola tradičná a fotoaparáty paparacov sa nezastavili ani na sekundu a to najmä pri celebritách, ktoré vo svojich odvážnych róbach ukázali takmer všetko!

V Cannes to žije nielen pre Medzinárodný filmový festival, ale aj pre rôzne spoločenské akcie. Celý Hollywood sa tak presunul do Európy. Keď sa slávne krásky nezabávajú na večierkoch, užívajú si cez deň more a slnečné lúče na jachtách.

Anketa Páčia sa vám šaty Adriany Sklenaříkovej? Áno 57% Nie 43% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Už niekoľko dní sa tak zdržiavajú v Cannes aj známe hviezdy. A tie na seba opäť upozornili počas amfAR Gala, ktoré sa uskutočnilo v Hotel du Cap-Eden-Roc, kde sa koná charitatívna zbierka na pomoc projektov v súvislosti s chorobou AIDS.

Túto udalosť si nenechala ujsť ani topmodelka z našich končín Adriana Karembeu, rodená Sklenaříková (51)! Po boku hollywoodskych hviezd sa na charitatívnej zbierke a červenom koberci predviedla v nádherných šatách, vďaka čomu si vyslúžila samé chvály od módnych fanúšikov. Neveríte? To najlepšie nájdete v galérii článku TU alebo na ďalšej strane!

Anketa Ktorá z dám predviedla najkrajšiu róbu? Heidi Klum 33% Kate Beckinsale 0% Eva Longoria 0% Adriana Sklenaříková 50% Petra Němcová 0% Victoria Silvstedt 0% Elsa Hosk 17% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Najväčšími hviezdami posledných dní festivalu boli bezpochyby modelky Heidi Klum (49) a Helena Christensen (54), britská herečka Kate Beckinsale (49) a americká diva Eva Longoria (48). Zatiaľ, čo všetky dámy prišli v elegantných róbach a úsmevy rozdávali na všetky strany, našli sa aj také, ktoré svoje dámske prednosti vystavovali všade, kde sa len pohli.

Tie najlepšie outfity nájdete na ďalšej strane >>>