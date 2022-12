Operného speváka Štefana Margitu (66) čakajú najbolestivejšie vianočné sviatky! Prvý raz po tridsiatich rokoch bude bez milovanej manželky Hany Zagorovej (+ 76), ktorá zomrela 26. augusta. Pre reláciu Život ve hvězdách českej televízie Nova prezradil, že to bude veľmi ťažké. A dodal, že chce splniť Haničkovo prianie.

Už teraz je Margitovi smutno. S Hankou si totiž užívali aj predvianočný čas. "Keby tu bola, tak už by bolo cítiť vôňu vanilkových rožtekov, ktoré napiekla. Určite by sme ich pred Vianocami všetky zjedli a piekla by znova," povedal Margita pre TV Nova.

Žiaľ, ostáva mu už len spomínať na úžasné spoločné Vianoce. Speváčka vlani pred sviatkami pre televíziu CNN Prima News nadšene povedala: „Dúfam, že tohtoročné Vianoce budú rovnako krásne ako tie predtým. Už sa veľmi teším.” Ako vtedy dodal Margita s úsmevom: “Samozrejme, priberieme pár kíl, je to pekný štart do nového roka.”

Manželia si sviatky užívali. Pár dní pred nimi zvykli popíjať domáci vaječný likér, ktorý robila Hanka. „23. decembra je najväčší masaker. Uvaríme zemiaky a začneme pomaly všetko krájať na šaláty,“ opísala pred rokom Zagorová.

Na sviatočnom stole nechýbala ani špeciálna kapustnica. „Máme ju obaja veľmi radi. Robíme ju na moravský spôsob, takže do nej dávame zemiaky, huby a jednoducho všetko možné,“ prezradila speváčka pre ides.cz.

Hana Zagorová a Štefan Margita si Vianoce vždy užívali. O to je teraz vdovcovi ťažšie. Zdroj: Facebook/Hana Zagorová - zagorovahana.cz

Na Vianoce neboli sami. Spoločnosť im robil spevák Michal Kindl s manželkou Barbarou a maličkou dcérkou Adelinkou, ktorí boli pre Zagorovú s Margitom ako adoptívne deti. „Michal sľúbil, že kúpi ryby. Mali ich naložiť do mlieka,“ prezradil pred rokom Štefan Margita.

