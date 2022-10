Vdovec po speváčke Hanke Zagorovej († 75) Štefan Margita (66) sa z jej smrti nespamätá do konca života. Hudobník nedávno poskytol rozhovor, kde opísal jej posledné chvíle aj to, čo nasledovalo tesne po úmrtí. A nebolo to ani zďaleka ľahké…

Osud mu pripravil tú najťažšiu skúšku. Vo chvíli, keď jeho milovaná Hanička zomrela, čakala ho veľmi náročná úloha. „Tvoj najbližší zomrie, príde sestrička a povie vám: Musíte jej dať dole všetko zlato a všetko, čo má na sebe. Všetko musí preč,“ prezradil Margita v rozhovore pre české CNN Prima News. „Tak toto bolo pre mňa strašné. Strašné! A musíte to urobiť,“ povzdychol si.

Dovtedy by si nikdy nepomyslel, že takúto vec dokáže. Smutné udalosti z piatka 26. augusta z neho však do istej miery urobili „stroj”. „Nakoniec ste toho schopný. Urobíte to. A potom zariaďujete veci. Až potom padnete…“ povedal so slzami v očiach.

Hana Zagorová a Štefan Margita Zdroj: Facebook/Hana Zagorová - zagorovahana.cz

Lekári nedávali jeho milovanej žene pri poslednom pobyte v nemocnici už žiadnu nádej. Jediný, kto to nevedel, bola Hanka. Chystala sa do Washingtonu, pripravovala pesničky na nový album, tešila sa na Slávika. „Chcela ísť so mnou do Washingtonu,” spomínal spevák. „Plánovala, že pôjdeme na Slávika a vyberala pesničky na svoj plánovaný album,” prezradil vdovec.

Pre speváka to bolo o to ťažšie, keďže už vedel od lekárov, že je zle. „Naozaj s ničím nepočítala. Verila mi to. Stále riešila, čo budeme robiť, kam pôjdeme. Netušila vôbec, že sa to stane,“ opísal bolestivé momenty. „Ona v ťažkých chvíľach utešovala mňa. Hovorila, že to bude dobré, že už to predsa konečne musí byť lepšie,“ dodal Margita, ktorý iba ťažko zadržiaval slzy.



