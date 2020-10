Hriešny šatník vojvodkyne Kate: Veľmi krátke šortky, sukne nad kolená a FOTO hodné Playboya!

Vybrať jeden jediný outfit vojvodkyne Kate (38), ktorý by sa dal označiť za najlepší, je takmer nemožná úloha. Nie nadarmo je manželka budúceho kráľa Williama označovaná za najlepšie sa obliekajúcu členku britskej monarchie. Ako sa však menila Kate a jej život, tak sa tomu prispôsoboval aj jej šatník – a to, čo sme u nej videli pred 10 rokmi, by sme dnes hľadali len márne.