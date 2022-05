Je to dobrý nápad, alebo by to viedlo k zneužívaniu? Po tom, ako sa Španielsko začalo zaoberať pracovným voľnom pre ženy so silnými menštruačnými bolesťami, začalo sa o tejto téme hovoriť aj u nás. Slovenky však majú rôzne názory.

Pracovné voľno v prípade silných bolestí

Návrh zákona už schválila vláda a odobriť ho musia ešte španielski poslanci. Podľa návrhu zákona ženy budú mať mesačne nárok na tri dni voľna v prípade vážnych komplikácií spôsobených menštruáciou. Po potvrdení od lekára by mohla žena žiadať až päť dní voľna.

Po prípadnom schválení zákona sa Španielsko stane prvou európskou krajinou s takouto úľavou pre ženy. V ázijských krajinách ako Južná Kórea, Japonsko, Indonézia či Taiwan pritom už podobné pravidlá fungujú.

Voľno, ktoré by ženám prinieslo úľavu pri silných bolestiach, by privítali aj Slovenky, napríklad speváčka Dorota Nvotová. „Ženám by to určite pomohlo a bolo by to aj fér. Keby menštruovali muži, umierali by podobne ako umierajú na soplík," povedala.

Pozdáva sa to aj europoslankyni Monike Beňovej. „Ak by som bola poslankyňou Národnej rady, iniciatívu by som podporila," uviedla.

Nie všetky Slovenky sú však za menštruačné voľno. „Podobné opatrenia sú podľa môjho názoru pre ženy vyslovene škodlivé, lebo spôsobujú, že zamestnávatelia sa budú viac vyhýbať zamestnávaniu žien. To je však opak toho, čo sa ako spoločnosť snažíme dosiahnuť," uviedla Jana Bittó Cigániková, poslankyňa SaS.

Jana Bittó Cigániková sa obáva, že by tento zákon ženám uškodil. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

