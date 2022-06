Každému z nás sa to občas stane. Do výplaty ďaleko a v peňaženke len zopár drobných. V takejto situácii často zabúdame na predsavzatia a zdravý obed, pripravený z čerstvých surovín, ochotne vymeníme za niečo rýchle v najbližšom fastfoode.

Ako sa hovorí, tu je každá rada drahá. Nákup a príprava čerstvého obeda však drahá naozaj byť nemusí. Stačí, ak si to namiesto do stánku s rýchlym občerstvením namierite do najbližšieho supermarketu. Ako ušetriť pri príprave jedla, a pritom nezabúdať na svoje zdravie, poradí foodblogerka Veronika Čopíková. Doslova za pár eur a z niekoľkých základných surovín pripravila originálny recept, na ktorom si pochutia dokonca aj tí, ktorí laktózu netolerujú práve najlepšie.

Pečené bataty s avokádom podľa Lenivej kuchárky

(bez laktózy)

Ingrediencie na 4 porcie:

4 bataty

2 – 3 zrelé avokáda

50 g čerstvého delaktózovaného syra K-free

1 menšia cibuľa

1 jalapeño paprička

1 granátové jablko

½ limetky

panenský olivový olej K-Bio

soľ, čierne korenie, hrsť čerstvého tymianu

Postup

1. Bataty umyjeme, prekrojíme pozdĺžne napoly a dáme na plech vyložený papierom na pečenie. Z každej strany ich potrieme olivovým olejom, osolíme a vložíme do rúry vyhriatej na 200 °C. Pečieme 40 minút až do zmäknutia. Medzitým si pripravíme náplň – avokáda prekrojíme na polovicu a lyžičkou vydlabeme mäkkú časť, pridáme čerstvý krémový syr, nadrobno nakrájanú cibuľu, jalapeño papričku a vidličkou dobre premiešame. Ochutíme soľou, čiernym korením a šťavou z limetky.

2. Upečené bataty vyberieme z rúry a v strede postláčame vidličkou, aby sme vytvorili priestor na náplň. Naplníme ich avokádovou náplňou, posypeme semienkami granátového jablka a ozdobíme lístkami tymianu.

Náš tip: Všetko potrebné (nielen na prípravu pečených batatov od Veroniky), ako aj široký sortiment čerstvých produktov bez gluténu a laktózy nájdete pod značkou K-free pod jednou strechou v Kauflande.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Radí Veronika Čopíková: Ako uvariť zdravo a za pár drobných

Ako ušetriť pri nákupe potravín, zamedziť plytvaniu a zároveň si každý deň dopriať čerstvú porciu vitamínov? Tu sú tipy od Lenivej kuchárky, ktorými sa môžete inšpirovať:

Nakupujte sezónne. V sezóne nájdete čerstvé potraviny za lepšiu cenu. A práve vtedy aj najlepšie chutia. Nakúpte v závere sezóny viac ovocia a zeleniny a časť z nich zamrazte. Zásoba mrazených vitamínov vám výborne poslúži v zimných mesiacoch pri príprave krémových polievok, pečeného čaju či ovocných omáčok. Plánujte si jedálniček a nákupy vopred. Vďaka plánovaniu nakúpite len to, čo naozaj potrebujete na prípravu vášho týždenného zoznamu jedál. Od raňajok, až po večeru či chutný obed do práce. Využite vašu záhradku, balkón či okennú parapetu naplno. Na trhu i v Kauflande nájdete čerstvé bylinky v kvetináčoch, ktoré vám pri správnej starostlivosti vydržia takmer celé leto. Skladujte potraviny správne. V chladničke podľa teplotných zón - hore uložte vajcia, maslo a syry, pokračujte mliečnymi výrobkami, na spodné poličky uložte potraviny, ktoré sa kazia rýchlejšie, najmä uvarené jedlo, a do dolných priehradiek vložte ovocie a zeleninu. Ak niečo nestíhate spotrebovať čerstvé, odporúčam mraziť, sušiť či zavárať.