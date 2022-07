Z nášho zdravotníctva už odišlo tisíce sestier a zdravotných bratov. Pre náš denník prehovorili dvaja z nich: zdravotná sestra Mária, ktorá začala nový život v Anglicku a Andrej, ktorý odišiel do Nemecka. Obaja čelili potrebe naučiť sa cudzí jazyk a svojho vzdelania. Prezradili aj, čo sa im u nás nepáčilo.

"Náš hlas akoby nik nepočul resp. naše požiadavky boli dlhodobo ignorované zo strany vlády a kompetentných… To všetko vplývalo na moje rozhodnutie odísť," hovorí zdravotný brat Andrej, ktorý opustil Slovensko.

"Počas pandémie to bolo ako na húsenkovej dráhe s politikou (ohľadom zdravotníckeho odboru) a spoločnosťou, kde sme boli najprv na piedestáli, neskôr sme čelili až nenávisti, že pomáhame a snažíme sa viesť nejakú osvetu ohľadom covidu/ očkovania/ testovania atď," spomína Andrej. On odišiel do nemeckého Bayernu len pred pol rokom.

Ako sa im darí v zahraničí a za akých podmienok by sa vrátili, čítajte na ďalšej strane >>>