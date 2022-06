Životné prostredie, komunitné projekty, zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanci a dôchodcovia, šport, dodávky tepla sú oblasti, medzi ktoré rozdelia milión a štyridsaťtisíc eur.



Jedinečná spolupráca

„Po pandémii prežívame slávnostné okamihy, po dvoch rokoch sa vraciame k osvedčenej spolupráci a podpíšeme memorandum s Mondi SCP. Pre mesto je to významná chvíľa a významný okamih. Prospešné je pre obe strany. Tam, kde mesto ťahalo za kratší povraz, tak našlo výdatnú pomoc u nášho partnera Mondi SCP. Vždy sme boli zvyknutí na určitú čiastku, a dlhodobú spoluprácu. Dobrou správou pre Ružomberčanov je, že sa dostávame znovu k sume nad milión eur,“ povedal primátor Ružomberka Igor Čombor pred podpisom memoranda o spolupráci s papierňami.



Spokojnosť so spoluprácou vyjadril aj prezident spoločnosti Mondi SCP Matjaž Gorjup. „Som rád, že sme súčasťou mesta a môžeme štandardným spôsobom prispievať.“



Miroslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP zdôraznil, že ide o bezprecedentnú spoluprácu samosprávy a podniku. „Na Slovensku nemá obdoby, funguje od roku 2003, s výnimkou pandemických rokov. Neviem o tom, že by inde fungovala tak dlhé obdobie a na takej vysokej úrovni spolupráca formu takéhoto memoranda.“ Vysvetlil, že ich snahou bolo rozdeliť peniaze tak, aby mohli podporiť každú oblasť života v meste.



Mondi SCP je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., ktorý vlastní biznismen Milan Fiľo. Ten v meste tiež významne podporuje šport, futbalový klub MFK Ružomberok a basketbalový klub MBK Ružomberok.



Viceprimátor Ján Bednárik poďakoval papierňam. „Mesto a Mondi SCP sú predurčení na spoluprácu, či chcú alebo nechcú. Vzťahy sú dané a udržiavané, pevne verím, že tomu tak bude aj v budúcnosti. Nebýva zvykom, že spoločnosť takto štedro podporuje miestnu komunitu, Vážime si to. Ale je to pre nás veľká výzva, aby sme tento dar viac prezentovali obyvateľom mesta.“



Zlepšenie kvality života

Na životné prostredie Mondi SCP vyčlenili 150-tisíc eur. Využité by mali byť na zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie zápachu, prašnosti, na vzdelávanie v oblasti environmentalistiky, podporu autobusovej dopravy. Ujsť by sa malo aj obciam na projekty súvisiace so zabezpečením bezodpadového hospodárstva a recyklácie. Pokračovať bude aj spolupráca na rozvoji informačného systému, ktorého cieľom je sprostredkovať informácie o aktuálnom stave životného prostredia v meste.



Dvesto tisíc eur je určených na komunitné projekty. Obidve strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri riešení spoločných projektov v prospech obyvateľov a komunít žijúcich v regióne dolného Liptova. Spoločným záujmom oboch partnerov je, aby sa mesto Ružomberok stalo atraktívnym miestom pre život, ktoré poskytne ideálne spojenie pracovného a voľnočasového života.