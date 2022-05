Hoci kolegovia z OĽaNO vyprevádzali pred rokom Krajčího potleskom, mnohých myšlienka, že rezort zdravotníctva preberie pod patronát vojenský generál, nadchla. „Keď získa Slovensko takého ministra, môže byť veľmi rado,” nadšene vyhlásil krátko pred Lengvarského nástupom minister obrany Jaroslav Naď (41). A že to skutočne nebola najhoršia voľba, potvrdzoval aj fakt, že generál sa v prieskumoch verejnej mienky radil od začiatku medzi najdôveryhodnejších ministrov na Slovensku.

VIDEO Marek Krajčí OTVORENE: Vráti sa na post ministra zdravotníctva Slovenskej republiky? (5. máj 2022)

Od toho času sa však veľa vecí zmenilo. Lengvarský si vypočul množstvo kritiky nielen od opozície, ale aj priamo z vlastných radov a, paradoxne, najmenšej podpory sa mu dostávalo od lídra Hnutia obyčajných ľudí Igora Matoviča (49). Bol to práve minister financií, ktorý už v minulosti označil Krajčího za „stopercentne lepšieho" a kritikou nešetril ani začiatkom tohto mesiaca. V tom čase totiž na margo Lengvarského ministrovania uviedol, že pre „obrovské zlyhania" je zrelý na výmenu. „Robím, čo mám robiť a nemám z toho zlé pocity. Mojím šéfom je premiér, s ním som sa bavil, a on nemá žiadny problém s mojou prácou,“ vyjadril sa minister. Je to však naozaj tak?

Marek Krajčí Zdroj: Martin Domok

Verejne sa totiž hovorí o možnosti, že by Matovič v kresle šéfa zdravotníctva oveľa radšej videl Lengvarského predchodcu Mareka Krajčího. Ten je navyše v sfére zdravotníctva aj naďalej mimoriadne aktívny a dokonca sa zúčastnil aj na rokovaniach o téme nemocníc na Úrade vlády.

Krajčí to vysvetľoval žiadosťou premiéra Eduarda Hegera (46). Zúčastňuje sa ich ako tímlíder OĽaNO pre zdravotníctvo, ktorý napísal zdravotnícky program hnutia a pripravoval Plán obnovy a odolnosti. „Rozhodnutie, ktoré nemocnice sa majú z Plánu obnovy stavať, robí pán premiér na základe informácií, ktoré dostáva od ministerstva zdravotníctva, Zdravotníckej implementačnej agentúry a Národnej implementačnej a koordinačnej autority v prítomnosti ministra zdravotníctva," vysvetlil Marek Krajčí s tým, že to nikto nebrzdí.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE