František Kabrheľ, známy pod prezývkou Versače, sa tradične v predvianočnom čase zvykne stretávať na párty s bývalými kamarátmi z detstva, s ktorými vyrastal. Zároveň v tomto čase oslavuje aj narodeniny. Tento rok sa pre rôzne okolnosti konala stretávka oveľa skôr. A to nebolo všetko...

Stretnutie kamarátov z detstva sa koná vždy u niekoho iného. "Tento rok vyšlo zorganizovanie posedenia a príprava občerstvenia na mňa," povedal František Kabrheľ.

Intuícia ho nesklamala

Ten ako keby tušil, že prídu rovnaké obmedzenia súvisiace s koronavírusom ako vlani v čase Vianoc. "Keby som bol trval na tradičnom termíne pred sviatkami, zrejme by z toho tento rok nebolo nič," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ extravagantný Nitran, ktorého veľmi teší, že priateľské putá z detstva ostali a rokmi sa nepretrhali. "Potešilo ma, že nás bolo tento rok viac. Pribudla k nám malá, päťmesačná princeznička Ava, ktorá sa narodila našej kamarátke. Dievčatko oživilo našu partiu, pretože väčšina z nás má už dospelé deti."

Jubilant Kabrheľ

Versače zároveň v tomto čase oslávil 45. narodeniny. "Nebolo to na spomínanej stretávke, ale inokedy. Keď sa moji známi dozvedeli, že počas vianočných sviatkov nebudem doma, rozhodli sa ma prekvapiť. Na pomoc si zavolali môjho dobrého kamaráta, kvetinára Milana Danihela, známeho ako Guru, s ktorým sa poznám od účinkovania v známej televíznej reality šou. Práve on ma vylákal, akože na oslavu narodenín mojej kamarátky," porozprával Versače.

Šikovný trik

Keď Kabrheľ dorazil na miesto, čakalo ho obrovské prekvapenie. "Luxusne vyzdobený priestor, kopa jedla a pitia a vyobliekaní hostia. Keď som sa opýtal, kde je hostiteľka, aby som jej zablahoželal, začali sa všetci smiať, že to mne budú blahoželať a všetko, čo vidím okolo, je pripravené na oslavu mojich narodenín. Priestor vyzdobil Guru, bolo to naozaj na vysokej profesionálnej úrovni a trafil sa presne do môjho štýlu aj farieb, ktoré mám rád. Nie som žiadna citlivka, ale musím povedať, že ma tým všetci nielen prekvapili, ale aj dojali," netajil radosť František.

Kde bola bývalka Nora?

Nedalo nám a pýtali sme sa, či bola na oslave aj jeho exmanželka "Nie, Nora mala nejaké neodkladné rodinné povinnosti," tvrdil jubilant, ktorý si oslavu užil, ako sa patrí. "Najviac ma teší to, že som stihol obidve akcie tak, ako som si naplánoval, len v inom termíne, lebo keby som čakal, pre nariadenia vlády by som bol obišiel naprázdno," uzavrel svoje vyjadrenie František Kabrheľ.

