Aké by to už len boli Vianoce bez rozprávky Tri oriešky pre Popolušku? Mnohí milovníci tejto rozprávky a priaznivci očarujúcej Libuše Šafránkovej († 68) si bez nej nevedia predstaviť najkrajšie sviatky roka. Mnohé známe slovenské osobnosti priznávajú, že tento rok to bude trocha iné ako v minulosti.

Niekde v kútiku mysle sa mnohým pri sledovaní legendárnej rozprávky vynorí spomienka, že hlavná predstaviteľka 9. júna tohto roku odišla do hereckého neba.

Snívala o princovi i šatách Popolušky

Bývalá vicemiss Andrea Tatarková ako dieťa pozerala túto rozprávku každé Vianoce. "Ako správna parádnica som snívala o tom, že aj ja raz budem mať také krásne šaty ako Popoluška. Samozrejme, že sa mi páčil aj princ a Libuši Šafránkovej som závidela, že sa zaľúbil práve do nej," smeje sa Andrea. "Čo je neuveriteľné, pri redaktorskej práci som sa veľakrát stretla s Pavlom Trávníčkom a porozprával mi mnohé zaujímavé historky z nakrúcania. Hoci sa rokmi zmenil, stále ho ľudia spoznávajú. A nielen jeho rovesníci, ale aj mladšie generácie a i dnes hovoria o ňom ako o princovi. Veď aj moji synovia André a Alex túto rozprávku milujú. Vianoce bez tejto klasiky si nikto z nás nedokáže predstaviť. Škoda len, že Libuška už nie je medzi nami," povzdychla si tmavovláska.

Poklad aj pre budúce generácie

Politička Denisa Saková netají, že ju smrť herečky zarmútila. "Keď v júni pani Šafránková zomrela, uvedomila som si, že s ňou odišiel aj kúsok Vianoc... Našťastie, jej umenie ostalo zaznamenané, a tak Tri oriešky pre Popolušku tu budú pre nás, naše deti a ich ratolesti stále. A ja si ich vždy veľmi rada pozriem," uzavrela Saková.

Rozprávkové "bytosti" nezomierajú

Odborníčka na módu Andrea Ziegler túto rozprávku miluje a za mamou nezaostáva v danom smere ani jej dcérka Paulínka. "Určité rozprávky mi pripadajú tradičné a veľmi sa na ne tešíme. Bez nich by boli sviatky trochu čudné. Tie tohtoročné určite, keďže predstaviteľka Popolušky už tu nie je. Ako ja hovorím, dejú sa veci medzi nebom a zemou. Nezomierajú len ľudia, ale aj rozprávkové bytosti, aspoň my to tak vnímame. Nemali by sme však byť smutní. Ona by to určite nechcela," povedala Andrea s povzdychom.