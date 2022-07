Namiesto toho, aby vodu zo studní čerpali, musia ju tam dolievať! Inak by ľudia v obciach v okolí Domaše (okres Vranov), chatári v rekreačnej oblasti a prevádzky mali obrovský problém. Pre dlhotrvajúce suchá totiž vysychajú v okolí vodnej nádrže studne.

Jedným z riešení by bolo vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Lenže tým by si vonkoncom nepomohli. Akurát by museli starostovia vypisovať hlásenia. Ale čerešničkou na torte je to, že ľudia by mali nárok na 10 litrov pitnej vody na osobu a deň.

"Keď človek denne má vypiť minimálne liter a pol vody, koľko by nám zostalo na použitie v domácnosti? Veď treba variť, splachovať, prať... Máme posadenú zeleninu, to ju teraz máme nechať vyschnúť? Aby sme ju mohli polievať, nosíme vodu z potoka," povedala nám Adriana Baranová (42) z Kvakoviec počas toho, ako jej pracovníci obce priviezli v tisíc litrovej nádobe vodu, ktorú preliali do studne. Päťčlennej rodine vydrží na šesť dní.

Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ takto už niekoľko týždňov zabezpečuje vodu pre svojich obyvateľov aj chatárov: "Robíme to vo vlastnej réžiI. V sume, ktorú ľudia platia, je zarátaných tisíc litrov vody a pohonné hmoty. Vodu, ktorú čerpáme z vodovodu v Malej Domaši. Tamojší starosta nám sprístupnil ich kohútik za vodomerom, všetko evidujeme."

Požiadali okresný úrad aj armádu o vozidlo s cisternou. Povedali im, že najprv musia vyhlásiť mimoriadnu situáciu. No ak by ju aj vyhlásili, dozvedeli sa, že štát žiadnu cisternu k dispozícii pre nich nemá. Preto sa rozhodli, že si pomôžu sami.

"V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie by sme museli v zmysle zákona dvakrát denne vypisovať hlásenia na oddelenie civilnej ochrany okresného úradu aký je stav, či sa zlepšil, komu sme vydali vodu, evidovať všetko a bolo by to pre nás tak administratívne náročné, že radšej sa na štátne orgány nespoliehame," dodáva znechutene Kapraľ. Za deň v Kvakovciach otočia s cisternou priblížne 16-krát.

Obec Kvakovce ani rekreačná oblasť Dobrá verejným vodovodom nedisponujú, problém s vyschnutými studňami sužuje približne polovicu obyvateľov Kvakoviec, rekreanti si vozia pitnú vodu v nádobách. Podobne sú na tom aj ďalšie obce v okolí aj rekreačné strediská.

Ľudí z okolia mrzí to, že žijú v oblasti, kde v 70-tych rokoch vysťahovali niekoľko obcí, aby vybudovali nádrž, ktorá mala primárne slúžiť ako zdroj pitnej vody. A oni jej teraz majú nedostatok.

Podľa starosta Ondavských Matiašoviec Martina Miku je potrebné urýchlené vypracovanie národného programu na zásobovanie obyvateľstva vodou: "Výstavba vodovodu by mala byť v Envirofonde pred inými vecami, nerozumiem, prečo nie je vypracovaný národný program na zásobovanie obyvateľstva vodou. Mestá dostávajú príspevky na postrekovanie ulíc autami a my nedostaneme ani príspevok na stavbu vodovodu."