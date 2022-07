Už dva týždne vodná nádrž ukrýva telo Patrika. Ten Domašu miloval a hoci precestoval celý svet, najlepšie sa cítil v obľúbenej východniarskej oblasti. "Miloval ju a tá si ho aj vzala," povedala nám s plačom jeho teta. Mladý muž s láskou opatroval svoju 82-ročnú babku, u ktorej sa podujal bývať, aby nebola sama. Tá sa od žiaľu za milovaným vnukom zadúša od plaču. "Neviem ju upokojiť, stále plače. Patrik každé ráno predtým, než odišiel do práce, zišiel k nej, porozprával sa s ňou," vravela nám jej dcéra deň po zmiznutí Patrika, ktorý mal univerzitné technické vzdelanie. Rád cestoval, fotografoval, mal rád psov a jazdu na motorke. Nedávno sa vrátil z Ameriky, predtým bol v Holandsku. Zovšadiaľ sa vrátil živý a zdravý.

Vodná nádrž ani po 17-dňoch nevydala dobrosrdečného muža, ktorý zmizol pod hladinou po tom, ako sa s partiou spolužiakov rozhodli v strede vodnej plochy ochladiť vo vode. Dvaja zo štyroch vyskočili z loďky. Jedným z nich bol Patrik a šli zaplávať. Lenže kým ostatní zachraňovali kamaráta kričiaceho o pomoc, stalo sa niečo zvláštne. Čítajte v GALÉRII.

Hasičskí potápači z Humenného a Holčíkoviec Patrika hľadali niekoľko hodín. "Lokalizácia miesta udalosti bola veľmi obšírna, presné miesto nevedel ukázať nikto. Je to rozsiahla plocha, predpokladáme, že sa telo nájde až o pár dní, keď začnú pracovať fyziologické procesy a môže dôjsť k vyplaveniu tela," uviedli hasiči. V miestach, kde by telo mohlo byť, je voda hlboká 13 až 15 metrov a viditeľnosť je maximálne tridsať centimetrov.

Príbuzní nezvestného prežívajú peklo. Stále žijú v neistote, nemôžu sa s ním dôstojne rozlúčiť. Chceli by, aby sa čo najskôr našiel. Hasičskí potápači totiž po troch dňoch ukončili hľadanie. Potápačská skupina hasičov bola nasadená na základe požiadavky polície. Hasiči neurčujú, kedy bude pátracia akcia ukončená. Ukončili ju po troch dňoch, lebo bola veľmi malá pravdepodobnosť pri rozsiahlej oblasti hľadania tela a nulovej viditeľnosti vznikalo zvýšené riziko aj pre potápačov.

Rodina teraz požiadala o pomoc rybárov, či by sa s výkonnými sonarmi nezapojili do hľadania. Hľadal ho aj špeciálne vycvičený pes, ktorý dokáže vyhľadávať telá pod hladinou. No stále nič. Ako je možné, že telo voda nevyplavila ani po toľkých dňoch? Odpoveď hasičov čítajte v GALÉRII.

