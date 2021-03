Jeho život bol pevne spätý s Divadlom Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. "Po dlhom a statočnom boji s ťažkou chorobou dnes vo veku 77 rokov odišiel do hereckého neba," inforomovalo divadlo, v ktorom prežil celú svoju hereckú dráhu a stal sa jeho neodmysliteľnou súčasťou od roku 1960. "Je to pre nás nesmierna a veľmi bolestivá strata. Jožo, budeš nám chýbať. Úprimnú sústrasť jeho najbližším a česť jeho pamiatke," napísalo vedenie DJZ na sociálnej sieti.

Zosnulý herec bol manželom skvelej herečky Kvety Stražanovej o ktorej rozprával, že je to jeho výhra v športke. Do hereckého dôchodku odišli pred dvomi rokmi po 60. rokoch strávených v divadle, v ktorom sa stali ikonami. V minulej sezóne hosťovali v niekoľkých predstaveniach, veď ako povedal v rozhovore pre Korzár, vedel, že kumšt mu bude chýbať: "Celý život som mal v gebuli len divadlo. Znie to čudne, ale naozaj len divadlo. Neskladal som zo zápaliek Notre Dame, ani som nezáhradkárčil. Rád si divadlo ešte zahrám, to má človek v póroch, ale nerád by som bol viazaný." S manželkou plánovali venovať sa vnúčatku a vycestovať za ním do Španielska, no prekazila im to pandémia koronavírusu.

Všetci, ktorí zosnulého Stražana poznali, o ňom rozprávajú ako o šarmantnom a skvelom človeku. Už dlhší čas sa liečiť z onkologického ochorenia. Bol však životným optimistom, mal zmysel pre humor. Za svoje herecké majstrovstvo získal viacero ocenení. Jeho kolegyňa z košického divadla Ľuba Blaškoviča o ňom napísala: "Parťák forewer! Užili sme si zábavy a krásnych chvíľ - aj v tých ťažkých si ma podržal. Nebeské divadlo je opäť bohatšie, tak dávajte na nás pozor - my budeme na vás spomínať s láskou."

Stražan účinkoval v mnohých divadelných hrách, muzikáloch, inscenáciách, filmoch či seriáloch. Objavil sa aj na nakrúcaní pokračovania rozprávky legendárneho režiséra Juraja Jakubiska Perinbaba II., kde si zahral kováča. Do Stražanovej filmografie patria filmy ako Obchod na korze, Hľadači svetla, Sebechlebskí hudci, Bocianie hniezdo, Krátky život, ... kone na betóne a mnoho ďalších.