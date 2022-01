Informácia o tragickej smrti jedného z najlepších psov Horskej záchrannej služby, päťročného nemeckého ovčiaka Bonyho sa dotkla mnohých. Svedčia o tom komentáre i odkazy na sociálnej sieti adresované statočnému psíkovi do zvieracieho neba.

Zohratá dvojica

"Bony, ktorý sa narodil 16. augusta 2016 sa k svojmu psovodovi – záchranárovi Zdenovi Fedorovi dostal ako štvormesačný. Ako šteňa bol trošku plachý a mal malé sebavedomie. Pravidelne chodil na tréningy k profesionálnemu trénerovi psov Matúšovi Giackovi. Postupne sa jeho potenciál, ktorý v sebe mal, naplno prejavil. So Zdenom strávili množstvo času a tréningov pre svoje poslanie, a tým je záchrana ľudského života. Bola to zohratá dvojica, učili sa navzájom, stala sa z nich rodina," píše sa na stránke ministerstva.

Nerobil chyby

Následne pokračujú: "Už na prvom zimnom kynologickom kurze HZS v marci 2017 sa ukázali Bonyho výborné vlastnosti pre prácu lavínového a pátracieho psa. Nerobil chyby, bol veľmi precízny pri tréningoch i pri reálnych akciách. Závideli nám ho aj v zahraničí. Už nikto mu neodoberie titul jedného z prvých psov v rámci HZS, ktorý spravil najvyššiu medzinárodnú ruinovú a sutinovú skúšku MRT," dozvedáme sa o úspechoch štvornohého hrdinu. Bony sa zúčastnil na desiatkach pátracích akcií, našiel zasypaných pod lavínou, ako aj nezvestné osoby.

Výbuch v Prešove

Bol nasadený aj pri výbuchu bytového domu v Prešove. "Spolu so svojím psovodom npor. Zdenom Fedorom sú držiteľmi Ceny ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kedy najvyššie rezortné vyznamenanie bolo vôbec prvýkrát v histórii udelené aj psom. Dostali tiež čestné uznanie od Slovenskej kynologickej jednoty za obetavosť pri záchranárskej misii. Za ich spoločnú prácu im bola udelená pamätná medaila ministra vnútra Slovenskej republiky II. stupňa za osobitý prínos pri plnení služobných úloh a profesionálne zvládnutie mimoriadnej udalosti. Dovolíme si tvrdiť, že to bola jedna z top dvojíc, aké kedy kynológia HZS mala," spomínajú kolegovia ďalšie podrobnosti zo života nerozlúčnej dvojice.

Poďakovanie za službu

V závere nekrológu jeho autor priznáva, že o výnimočnom psovi by sa dalo napísať ešte omnoho viac. "No teraz musíme už len skloniť hlavu a poďakovať sa mu za jeho výnimočnú prácu, ktorú spoločne so svojím psovodom odviedol. Česť Bonyho pamiatke!"

V komentároch sa viacerí pýtali čo sa Bonymu stalo. Rezort spresnil, že zahynul pri dopravnej nehode - zrazilo ho auto.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom ►►►

Anketa Stratili ste už niekedy svojho zvieracieho miláčika? áno 85% nie 10% poznám ľudí, ktorých to postihlo 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný