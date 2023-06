O tom, prečo vyhľadal mužov zákona sa rozhovoril pre Plus JEDEN DEŇ. "Nahnevalo ma, že niekto si v priestoroch, kde platí prísny zákaz nakrúcania a fotografovania urobí video a následne ho zverejní na sociálnej sieti. Konzultoval som svoj krok s právnikom, ale aj s priateľmi a kolegami a tí so mnou súhlasili, tak som podal trestné oznámenie," zhrnie dôvody rozhodnutia. Dodáva, že autor mal zachytiť všetko od samého začiatku, čo tam ten bezdomovec robil. "Ja som predsa neprišiel k nemu len tak, bezdôvodne ho schmatol za ruku a odtiahol von. Ťažko sa mi o tom hovorí, keďže mnohí komentujúci sa o mne na sociálnej sieti vyjadrujú naozaj nevyberaným spôsobom, ani o Dědečkovi tak nepísali," hovorí sklamane.

Na nevine trvá

Potvrdil informácie nášho zdroja o maródke. "Bolo toho na mňa priveľa a keďže moja práca si vyžaduje, aby som bol v pohode, čo nie som, tak som vyhľadal odbornú pomoc," dôvodí Daniel. Netuší dokedy bude doma. "Zatiaľ to vyzerá tak, že do konca mesiaca a potom sa uvidí," hovorí. Pýtali sme sa, či už podpísal výpoveď, kvôli ktorej si ho krátko po incidente predvolali námestníčka a vrchná sestra. "Nie, odmietol som. Nemyslím si, že na takéto riešenie existuje pádny dôvod. Dostal som príkaz, aby som problematického muža dostal preč z oddelenia. Nebol to môj chvíľkový nápad," argumentuje zdravotník.

Krátko a nejasne

Vyjadrenie nemocnice bolo strohé. "Voči zamestnancovi vyvodí UNLP pracovno-právnu zodpovednosť," uviedla hovorkyňa Monika Krišková. Nič bližšie však neuviedla.

