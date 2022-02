Až 904 mladých ľudí z Ukrajiny študuje na Prešovskej univerzite. Odkedy sa v stredu zo správ dozvedeli, že Rusko zaútočilo na ich domovinu, nedokážu prestať plakať. Najprv tomu nemohli uveriť a keď sa spamätali, pokúšali sa telefonicky spojiť s rodinou.

Rozprávali sme sa s viacerými, no verejne sa odhodlali prehovoriť iba niektorí. Všetci však rovnako tvrdili, že majú veľký strach. "O šiestej ráno ma zobudil kamarát, aby som vstával, lebo začala vojna, ruské lietadla začali bombardovať Ukrajinu. Neveril som tomu. Otvoril som internet a tam mi mamina písala: Nazar, buď tam, kde sme ťa poslali a v žiadnom prípade sa nevracaj späť. U nás už bombardovali letisko," povedal nám so slzami na krajíčku študent politológie Nazar Kirpichenkov (20) z Dnetropetrovska, zo stredovýchodnej Ukrajiny, ktoré je vzdialené 1200 kilometrov od Prešova.

Z ukrajinskej tlači sa dozvedel, že neďaleko od jeho bydliska, bombami Rusi zdemolovali letisko a vojenské sklady. "Ukrajinci sa snažia heroicky držať domobranu, brániť štát. Som hrdý na to, že som Ukrajinec a na to, akých máme hrdinov," dodal Nazar. Pokračoval emotívne: "Keď som uvidel zbombardované letiská a fotky prvých zavraždených ľudí, no...," stíchol.

Nazar sa zamyslel a zahlásil: "Oni nás napadli ako fašisti a to sme nečakali! Niekedy to boli naši bratia. Ale už to neplatí! Ešte včera by sme tomu neboli uverili. A jasne, že sa bojíme. Veď Rusi sa len tak nezastavia!" Svoju krajinu považuje za mierumilovnú a súčasný konflikt si vysvetľuje tým, že Rusko im chce zabrániť vstupu do Európskej únie a severoatlantického paktu.

