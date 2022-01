Unavený starosta priznal, že situácia v obci bola v nedeľu hrozivá, kvôli silnému vetru spojenému so snežením vyhlásili mimoriadnu situáciu. Obrovskou komplikáciou boli zaviate cesty, ktoré mechanizmy nestačili čistiť, k tomu sa pridali aj desiatky zapadnutých áut na ceste z/do Poľska. Hlavnú cestu I/66 preto uzavreli .Dnes je to oveľa pokojnejšie, hoci práce majú stále požehnane.

Pavel Bekeš s unaveným hlasom hovorí, že našťastie všetko zvládli a už v noci sa im podarilo sprejazdniť všetky prístupné cesty, ich dočisťovanie a rozšírovanie však pokračuje ešte aj teraz, rovnako aj čistenie verejných priestranstiev a chodníkov. "Počasie sa upokojilo, my ešte nie. Napriek tomu musím povedať, že pre nás, takáto víchrica nie je nič výnimočné, každý rok to tu máme, sme na takýto ráz počasia zvyknutí. Včera však nám to skomplikovali nedisciplínovaní ľudia, ktorí napriek výzvam, aby ostali doma a vychádzali von len v najnutnejších prípadoch, vyrazili do Poľska na nákupy, lyžovačku alebo na výlet," hovorí Bekeš.

Starosta dodáva, že mnohí motoristi pri ceste na Slovensko z Poľska alebo opačne zistili, že so snehovým peklom pod Belianskymi Tatrami sa nie je dobre zahrávať a tak sa rozhodli prenocovať v Ždiari. "Boli to najmä rodičia s malými deťmi, okrem nich si nedobrovoľne predĺžili pobyty aj dovolenkári, lyžiari, ale aj účastníci školských lyžiarskych kurzov. Našli sa však aj takí, ktorí sa rozhodli riskovať a zamierili k iným hraničným prechodom, kde podľa ich názoru menej fúkalo, či sa napokon dostali domov, netuším," rozhodí rukami.



Potešujúce pre Bekeša je, že nezaznamenali v obci žiadne obete na ľudských životoch, ale ani priame škody na majetkoch Ždiaranov. "Naši ľudia už vedia ako stavať domy, aby im víchrica neublížila. Nemuseli sme riešiť ani pováľané stromy, keďže tieto nám za ostatné roky víchrice už vylámali. Jedine čo viem, škody na svojom majetku majú urbariát a mestské lesy Spišská Belá," uzavrel vyjadrenie ždiarsky starosta s tým, že očakáva po týchto perných dňoch už len pokojné sneženie a mierny vietor, aby si milovníci hôr mohli užiť krásnu tatranskú zimu so všetkým čo k nej patrí.

