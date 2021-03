Košičan Dávid Dobrík, ktorý žije dlhodobo v Los Angeles a patrí medzi miestne celebrity, sa dostal do povedomia vlani v októbri, kedy ponúkal za účasť v amerických prezidentských voľbách piatim šťastlivcom nové auto. Teraz sa mladý youtuber pripomenul opäť, už negatívnejšie. Mladík čelí obvineniam o plánovanom sexuálnom útoku, na ktorom sa mala podieľať jeho skupina s názvom The Vlog Squad.

O praktikách v rámci natáčania vlogov informoval bývalý člen Davidovej skupiny Seth Francois. Tomu údajne povedali, že ho pobozká modelka Corinna Kopf. Realita však bola iná, pusu dostal od herca Jasona Nasha, ktorý bol len za modelku prezlečený. Francois tvrdil, že ho niekto bez jeho súhlasu obchytkával. Keď sa tieto informácie objavili v médiách, prihlásila sa istá žena, ktorá obvinila členov The Vlog Squad, že ju nútili k pitiu alkoholu a k sexu s dvomi osobami. Anonymná osoba, ktorá mala v tom čase 20 rokov, ako útočníka označila Dominykasa Zeglaitisa, člena Davidovej partie.

Sype si popol na hlavu

K spomínaným obvineniam sa zo začiatku nikto z dotknutých nevyjadril. Až v uplynulých dňoch Dobrík uverejnil video. Mladík, ktorý v porovnaní s videami z minulosti nie je evidentne vo svojej koži, hovorí v niektorých pasážach s plačom, že chce poskytnúť vysvetlenie k informáciám, ktoré sa objavujú. So slzami v očiach sa odvoláva na svoje aktivity a tvrdí, že od spoluúčinkujúcich vždy vyžaduje ich súhlas, a to bez ohľadu, či je to jeho priateľ alebo niekto cudzí. “Pri videu, ktoré natočím, je mojím prvoradým cieľom zábava a motivovanie, nechcem, aby z toho vyplynuli nejaké problémy,“ rozpráva.

Koniec spolupráce

V súvislosti s tvrdeniami mladej ženy, ktorá obvinila Doma Zeglaitisa David, hovorí, že sa od neho dištancuje a končí s ním spoluprácu. Dobrík na záver povedal: „Mrzí ma, že som vás sklamal. Nič podobné sa už viac nezopakuje."

Prišiel o časť fanúšikov i prachy

Hoci doteraz nebolo vznesené obvinenie, podľa portálu Insider mladík sa rozhodol časť starých videí odstrániť. Informácie čerpal z aplikácie Social Blade, ktorá sleduje štatistiky hviezd sociálnych médií a ich obsah. Podľa ich ďalšieho súhrnu Dobrík prišiel aj o približne 100-tisíc predplatiteľov.

Mnohé spoločností, s ktorými až doteraz youtuber úspešne spolupracoval, ako napríklad Dollar Shave Club. EA Sports alebo HelloFresh, spoluprácu s ním ukončili.

